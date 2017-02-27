change_pm написав: Цена газа для потребителей Украины: $928 за тысячу кубометров

(к исходному тарифу + (4,45 (тариф для точки входа в ГТС Украины) * 1,45 (коэффициент для заказа мощности на сутки вперед) (к исходному тарифу + (4,45 (тариф для точки входа в ГТС Украины) * 1,45 (коэффициент для заказа мощности на сутки вперед)

А мне до задницы все эти расчеты: заключил договор с "Нафтогазом" еще в июле по 7.99 грн на год вперед.С дополнением к договору, в котором сумасшедший штраф прописан, если мне тариф изменят в сторону увеличения. И пусть хоть по 10000 баксов будет тот газ в точке входа и выхода с ГТС. Больше 7.99 хрен платить буду! Другое дело, что весь бизнес теперь эту цену в 928 долларов заложит в цену своего товара. Ну так не хрен было АЭС отключать. Сейчас бы вместо газа всё на электричестве работало бы. А так кроме коммуналки газ по факту почти никуда и не идет уже. А там цену зафиксировали до конца отопительного сезона. Так что клали мы на этот газ с прибором!Важно, что "Нафтогаз" заполнил хранилища еще в начале лета на необходимый минимум. Значит сейчас давления большого на курс не будет. Не будут же начальники "Нафтогаза" покупать газ по такой космической цене! Пусть дураки европейцы его гребут. А нам и нашего хватит - есть в хранилищах, плюс внутренняя добыча. На зиму хватит.