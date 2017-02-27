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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:09
Hotab написав: yuri_m написав:
На зиму хватит.
Смотря какая зима.
И какое давление будет в трубе.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:09
yuri_m написав: Xenon написав:
а газ в Европе уже перевалил за $ 800
Дураков так и надо учить! Прижали бы в своё время Россию по полной программе, как им Штаты говорили - был бы сейчас газ не по 800, а по 80. Потому что было бы как с нефтью при СССР, когда ему санкции за Афганистан навалили по самую глотку. А так захотелось европейцам поиграться в дружбу снова с рашиками.
Не так же просто "захотелось", что-то же их заставило.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:14
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:24
Starikan написав: yuri_m написав: Xenon написав:
а газ в Европе уже перевалил за $ 800
Дураков так и надо учить! Прижали бы в своё время Россию по полной программе, как им Штаты говорили - был бы сейчас газ не по 800, а по 80. Потому что было бы как с нефтью при СССР, когда ему санкции за Афганистан навалили по самую глотку. А так захотелось европейцам поиграться в дружбу снова с рашиками.
Не так же просто "захотелось", что-то же их заставило.
Що ж це могло бути ? Мабуть це нерозв'язне питання. Якщо забути про історію із герхардом шрьодером ....
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:26
Vadim V написав:
Как всегда , надо сдать приличную пачку и нате вам , бакс падает, никаму ненужен.
Скидайте пол пачки.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:30
Starikan написав: yuri_m написав: Xenon написав:
а газ в Европе уже перевалил за $ 800
Дураков так и надо учить! Прижали бы в своё время Россию по полной программе, как им Штаты говорили - был бы сейчас газ не по 800, а по 80. Потому что было бы как с нефтью при СССР, когда ему санкции за Афганистан навалили по самую глотку. А так захотелось европейцам поиграться в дружбу снова с рашиками.
Не так же просто "захотелось", что-то же их заставило.
Да шо заставило ? Бабло и пример Герхарда Шрёдера
"Человек слаб" и Меркель в этом, оказалась, не исключение
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:31
Падымите веки , доллар!
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:41
GDV29 написав:
нынешние популисты не дадут вырасти ценам на природный газ для населения выше 7,96 грн/м3. Сейчас начнут "доить" малый и средний бизнес, если удасться пропихнуть Закон Украины № 5600...
странно, что проект закона 5600 не вызывает такого обурення суспільства, как в свое время законы "16 січня" (которые так или иначе позже после победы революции были все же внедрены или планируются к внедрению)
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Alex2007
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:49
Alex2007 написав:
странно, что проект закона 5600 не вызывает такого обурення суспільства, как в свое время законы "16 січня" (которые так или иначе позже после победы революции были все же внедрены или планируются к внедрению)
А у тебя личная боль, что за законы 16 січня тебя будут наказывать ?
Тем ты показываешь, что тебе лично диктаторские законы важнее
Продолжай
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:50
П.здец, все равны , шо Беня шо Ваня.
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