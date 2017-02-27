RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8284828582868287>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 136
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
6%
8
26,50-27,00
23%
31
27,00-27,50
47%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:09

  Hotab написав:
  yuri_m написав:На зиму хватит.

Смотря какая зима.

И какое давление будет в трубе.

120/80
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8578
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1540 раз.
Подякували: 2240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:09

  yuri_m написав:
  Xenon написав:а газ в Европе уже перевалил за $ 800 8)
Дураков так и надо учить! Прижали бы в своё время Россию по полной программе, как им Штаты говорили - был бы сейчас газ не по 800, а по 80. Потому что было бы как с нефтью при СССР, когда ему санкции за Афганистан навалили по самую глотку. А так захотелось европейцам поиграться в дружбу снова с рашиками.

Не так же просто "захотелось", что-то же их заставило.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18314
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2219 раз.
Подякували: 2985 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:14

  GDV29 написав:
  stryzhko написав:
  GDV29 написав:местные облгазы "царьки" и сейчас продают газ для населения по 9-11грн/м3

Та ладно:)) В нашій газовій провінції України в "царьків" апетит в 2 рази більший
Зображення

:shock:... НАК Нефтегазу нужно памятник поставить "при жизни" :mrgreen:


я даже догадываюсь, что немалая часть людей потом может запросто "схавать" Витренка или Коболева на выборах президента. :mrgreen: :? :?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3184
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1578 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:24

  Starikan написав:
  yuri_m написав:
  Xenon написав:а газ в Европе уже перевалил за $ 800 8)
Дураков так и надо учить! Прижали бы в своё время Россию по полной программе, как им Штаты говорили - был бы сейчас газ не по 800, а по 80. Потому что было бы как с нефтью при СССР, когда ему санкции за Афганистан навалили по самую глотку. А так захотелось европейцам поиграться в дружбу снова с рашиками.

Не так же просто "захотелось", что-то же их заставило.

Що ж це могло бути ? Мабуть це нерозв'язне питання. Якщо забути про історію із герхардом шрьодером ....
akido
 
Повідомлень: 50
З нами з: 18.02.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:26

  Vadim V написав:Как всегда , надо сдать приличную пачку и нате вам , бакс падает, никаму ненужен.

Скидайте пол пачки.
Прораб
 
Повідомлень: 181
З нами з: 02.03.19
Подякував: 205 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:30

  Starikan написав:
  yuri_m написав:
  Xenon написав:а газ в Европе уже перевалил за $ 800 8)
Дураков так и надо учить! Прижали бы в своё время Россию по полной программе, как им Штаты говорили - был бы сейчас газ не по 800, а по 80. Потому что было бы как с нефтью при СССР, когда ему санкции за Афганистан навалили по самую глотку. А так захотелось европейцам поиграться в дружбу снова с рашиками.

Не так же просто "захотелось", что-то же их заставило.

Да шо заставило ? Бабло и пример Герхарда Шрёдера

"Человек слаб" и Меркель в этом, оказалась, не исключение
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6075
З нами з: 31.08.09
Подякував: 424 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:31

Падымите веки , доллар!
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2639
З нами з: 23.05.14
Подякував: 555 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:нынешние популисты не дадут вырасти ценам на природный газ для населения выше 7,96 грн/м3. Сейчас начнут "доить" малый и средний бизнес, если удасться пропихнуть Закон Украины № 5600...


странно, что проект закона 5600 не вызывает такого обурення суспільства, как в свое время законы "16 січня" (которые так или иначе позже после победы революции были все же внедрены или планируются к внедрению) :D
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3184
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1578 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:49

  Alex2007 написав:
странно, что проект закона 5600 не вызывает такого обурення суспільства, как в свое время законы "16 січня" (которые так или иначе позже после победы революции были все же внедрены или планируются к внедрению) :D

А у тебя личная боль, что за законы 16 січня тебя будут наказывать ?

Тем ты показываешь, что тебе лично диктаторские законы важнее

Продолжай
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6075
З нами з: 31.08.09
Подякував: 424 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:50

П.здец, все равны , шо Беня шо Ваня.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2639
З нами з: 23.05.14
Подякував: 555 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8284828582868287>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: duck, Ромасик і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2719, 2720, 2721
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27203 8643386
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 вер, 2021 19:47
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 770, 771, 772
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7718 7245854
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 12:45
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 106, 107, 108
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1071 2157576
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 вер, 2021 12:15
wild2006

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19339)
14.09.2021 21:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.