Найцікавіше, що ні Меркель, ні Шредера, ні Рютте не посадять, водночас розповідаючи нам про корупцію в Україні...
І власне поточна тенденція - це лише початок. Десь 2 роки ця булька ще роздуватиметься, загрожуючи при цьому крахом євро.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Найцікавіше, що ні Меркель, ні Шредера, ні Рютте не посадять, водночас розповідаючи нам про корупцію в Україні...
І власне поточна тенденція - це лише початок. Десь 2 роки ця булька ще роздуватиметься, загрожуючи при цьому крахом євро.
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:58
так а кто стоял тогда против дикторских законов в 2014 году?
я говорю, что о том, что я удивлен, что сейчас как-то слишком тихо, после постоянного затягивания поясов, в том числе законом 5600.
и часть из них ("диктат.законов 16 янв") проголосовали впоследствии
Гораздо хуже, когда тебя пытаются под разными соусами нагло доить, нагло рассказывать про какие-то ценности, то что так нужно и всё такое, и конца-края этому не видно - даже не удосужились самые яркие крикуны на сцене 2014 года серьезно заняться собственной газодобычей. Ну многим это даже нравится, ну что я могу поделать. Вот и продолжай радоваться
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:16
Во франции решили солнце искусственное замутить ...
*Відправлено з Чату
|