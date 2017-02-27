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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8284828582868287

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 136
Менше 26,00
3%
4
26,00-26,50
6%
8
26,50-27,00
23%
31
27,00-27,50
47%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pesikot написав:Да шо заставило ? Бабло и пример Герхарда Шрёдера

"Человек слаб" и Меркель в этом, оказалась, не исключение

Найцікавіше, що ні Меркель, ні Шредера, ні Рютте не посадять, водночас розповідаючи нам про корупцію в Україні...
І власне поточна тенденція - це лише початок. Десь 2 роки ця булька ще роздуватиметься, загрожуючи при цьому крахом євро.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:58

  pesikot написав:
  Alex2007 написав:
странно, что проект закона 5600 не вызывает такого обурення суспільства, как в свое время законы "16 січня" (которые так или иначе позже после победы революции были все же внедрены или планируются к внедрению) :D

А у тебя личная боль, что за законы 16 січня тебя будут наказывать ?

Тем ты показываешь, что тебе лично диктаторские законы важнее

Продолжай



так а кто стоял тогда против дикторских законов в 2014 году?
я говорю, что о том, что я удивлен, что сейчас как-то слишком тихо, после постоянного затягивания поясов, в том числе законом 5600.

и часть из них ("диктат.законов 16 янв") проголосовали впоследствии https://ru.slovoidilo.ua/2018/01/16/inf ... e-segodnya и ничего - никто из ваших ребят потом после 2014 года почему-то на митинги не выходил (хотя в большинстве из этих законов на самом деле ничего уж слишком страшного для законопослушного гражданина нет).
Гораздо хуже, когда тебя пытаются под разными соусами нагло доить, нагло рассказывать про какие-то ценности, то что так нужно и всё такое, и конца-края этому не видно - даже не удосужились самые яркие крикуны на сцене 2014 года серьезно заняться собственной газодобычей. Ну многим это даже нравится, ну что я могу поделать. Вот и продолжай радоваться :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:16

Во франции решили солнце искусственное замутить ...

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