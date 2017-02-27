Найцікавіше, що ні Меркель, ні Шредера, ні Рютте не посадять, водночас розповідаючи нам про корупцію в Україні...
І власне поточна тенденція - це лише початок. Десь 2 роки ця булька ще роздуватиметься, загрожуючи при цьому крахом євро.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Найцікавіше, що ні Меркель, ні Шредера, ні Рютте не посадять, водночас розповідаючи нам про корупцію в Україні...
І власне поточна тенденція - це лише початок. Десь 2 роки ця булька ще роздуватиметься, загрожуючи при цьому крахом євро.
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:58
...
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 14 вер, 2021 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:16
Во франции решили солнце искусственное замутить ...
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:36
Холодный ядерный синтез ( энергия Богов )
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 14 вер, 2021 21:18
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