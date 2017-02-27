Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:57
pesikot написав:
Да шо заставило ? Бабло и пример Герхарда Шрёдера
"Человек слаб" и Меркель в этом, оказалась, не исключение
Найцікавіше, що ні Меркель, ні Шредера, ні Рютте не посадять, водночас розповідаючи нам про корупцію в Україні...
І власне поточна тенденція - це лише початок. Десь 2 роки ця булька ще роздуватиметься, загрожуючи при цьому крахом євро.
Denik
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:58
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Alex2007
в Вів 14 вер, 2021 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 20:16
Во франции решили солнце искусственное замутить ...
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Додано: Вів 14 вер, 2021 21:18
Zebra написав:
Нефть тоже просится за 100+
Вот увидите, эта благодать с халявным бензином, и обилием автомобилистов - скоро закончится.
сьогодні бачив в Форі банани по 19.90 кг,
курс банана (ЕОК) вказує ПА19.9 за $
flyman
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Додано: Вів 14 вер, 2021 22:21
flyman написав: Zebra написав:
Нефть тоже просится за 100+
Вот увидите, эта благодать с халявным бензином, и обилием автомобилистов - скоро закончится.
сьогодні бачив в Форі банани по 19.90 кг,
курс банана (ЕОК) вказує ПА19.9 за $
курс банана працює зворотньо, натякаючи на потенційні проблеми в бананових економіках
Zebra
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Додано: Вів 14 вер, 2021 22:43
Denik написав:
І власне поточна тенденція - це лише початок....
У Китаї теж стає неспокійно ...
Ось так китайські комуністи бабусю Алі розкуркулюють ...
За рік мінус 42%.
RTC12
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Додано: Вів 14 вер, 2021 22:53
Denik написав:
загрожуючи при цьому крахом євро.
Без шарових 2 млрд. доларів щорічно (ГТС побудована при радянському сюзі) залишили Україну, але крах буде з Євро. Пиши далі аналітик.
BIGor
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