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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8285828682878288>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 139
Менше 26,00
4%
5
26,00-26,50
6%
8
26,50-27,00
24%
33
27,00-27,50
46%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:16

Во франции решили солнце искусственное замутить ...

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sani_2012
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Холодный ядерный синтез ( энергия Богов )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:18

  Zebra написав:Нефть тоже просится за 100+

Вот увидите, эта благодать с халявным бензином, и обилием автомобилистов - скоро закончится.

сьогодні бачив в Форі банани по 19.90 кг,
курс банана (ЕОК) вказує ПА19.9 за $
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 22:21

  flyman написав:
  Zebra написав:Нефть тоже просится за 100+

Вот увидите, эта благодать с халявным бензином, и обилием автомобилистов - скоро закончится.

сьогодні бачив в Форі банани по 19.90 кг,
курс банана (ЕОК) вказує ПА19.9 за $

курс банана працює зворотньо, натякаючи на потенційні проблеми в бананових економіках
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 22:43

  Denik написав:І власне поточна тенденція - це лише початок....

У Китаї теж стає неспокійно ...
Ось так китайські комуністи бабусю Алі розкуркулюють ...
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За рік мінус 42%.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 22:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:загрожуючи при цьому крахом євро.

Без шарових 2 млрд. доларів щорічно (ГТС побудована при радянському сюзі) залишили Україну, але крах буде з Євро. Пиши далі аналітик.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 23:35

  BIGor написав:
  Denik написав:загрожуючи при цьому крахом євро.

Без шарових 2 млрд. доларів щорічно (ГТС побудована при радянському сюзі) залишили Україну, але крах буде з Євро. Пиши далі аналітик.

"мінус" 4 млрд взагалі

2 млрд Україні платили, ще 1 млрд промисловість і українці платять за "транспортування"

тепер треба буде платили 3 млрд за утримання ГТС, інакше через 5 років світять узимку "буржуйки", а ще газ буде по $500-1000 за 1000 кубів із Європи мінімум - інфляція тільки почала свій цикл.

Будем запасаться попкорном.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 23:43

  yuri_m написав:Важно, что "Нафтогаз" заполнил хранилища еще в начале лета на необходимый минимум. Значит сейчас давления большого на курс не будет. Не будут же начальники "Нафтогаза" покупать газ по такой космической цене! Пусть дураки европейцы его гребут. А нам и нашего хватит - есть в хранилищах, плюс внутренняя добыча. На зиму хватит.

:)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 05:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Без шарових 2 млрд. доларів щорічно (ГТС побудована при радянському сюзі) залишили Україну, але крах буде з Євро. Пиши далі аналітик.

Просто гляньте на оптові ціни електроенергії і Вам стане ясно в кого зараз криза.
https://www.oree.com.ua/
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Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 06:02

  BIGor написав:
  Denik написав:загрожуючи при цьому крахом євро.

Без шарових 2 млрд. доларів щорічно (ГТС побудована при радянському сюзі) залишили Україну, але крах буде з Євро. Пиши далі аналітик.

Пропонуєш їхати в Кремль на поклони та домовлятись як робила Тимоха десять років тому?
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