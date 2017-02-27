Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:16
Во франции решили солнце искусственное замутить ...
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sani_2012
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Додано: Вів 14 вер, 2021 20:36
Холодный ядерный синтез ( энергия Богов )
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sani_2012
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Додано: Вів 14 вер, 2021 21:18
Zebra написав:
Нефть тоже просится за 100+
Вот увидите, эта благодать с халявным бензином, и обилием автомобилистов - скоро закончится.
сьогодні бачив в Форі банани по 19.90 кг,
курс банана (ЕОК) вказує ПА19.9 за $
flyman
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Додано: Вів 14 вер, 2021 22:21
flyman написав: Zebra написав:
Нефть тоже просится за 100+
Вот увидите, эта благодать с халявным бензином, и обилием автомобилистов - скоро закончится.
сьогодні бачив в Форі банани по 19.90 кг,
курс банана (ЕОК) вказує ПА19.9 за $
курс банана працює зворотньо, натякаючи на потенційні проблеми в бананових економіках
Zebra
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Додано: Вів 14 вер, 2021 22:43
Denik написав:
І власне поточна тенденція - це лише початок....
У Китаї теж стає неспокійно ...
Ось так китайські комуністи бабусю Алі розкуркулюють ...
За рік мінус 42%.
RTC12
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Додано: Вів 14 вер, 2021 22:53
Denik написав:
загрожуючи при цьому крахом євро.
Без шарових 2 млрд. доларів щорічно (ГТС побудована при радянському сюзі) залишили Україну, але крах буде з Євро. Пиши далі аналітик.
BIGor
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Додано: Вів 14 вер, 2021 23:35
BIGor написав: Denik написав:
загрожуючи при цьому крахом євро.
Без шарових 2 млрд. доларів щорічно (ГТС побудована при радянському сюзі) залишили Україну, але крах буде з Євро. Пиши далі аналітик.
"мінус" 4 млрд взагалі
2 млрд Україні платили, ще 1 млрд промисловість і українці платять за "транспортування"
тепер треба буде платили 3 млрд за утримання ГТС, інакше через 5 років світять узимку "буржуйки", а ще газ буде по $500-1000 за 1000 кубів із Європи мінімум - інфляція тільки почала свій цикл.
Будем запасаться попкорном.
Zebra
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 15 вер, 2021 05:50
BIGor написав:
Без шарових 2 млрд. доларів щорічно (ГТС побудована при радянському сюзі) залишили Україну, але крах буде з Євро. Пиши далі аналітик.
Просто гляньте на оптові ціни електроенергії і Вам стане ясно в кого зараз криза.
https://www.oree.com.ua/
Denik
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Додано: Сер 15 вер, 2021 06:02
BIGor написав: Denik написав:
загрожуючи при цьому крахом євро.
Без шарових 2 млрд. доларів щорічно (ГТС побудована при радянському сюзі) залишили Україну, але крах буде з Євро. Пиши далі аналітик.
Пропонуєш їхати в Кремль на поклони та домовлятись як робила Тимоха десять років тому?
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