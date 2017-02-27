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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8285828682878288

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 139
Менше 26,00
4%
5
26,00-26,50
6%
8
26,50-27,00
24%
33
27,00-27,50
46%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 06:45

Нужно от центрального отопления отказываться ( это прошлый век )
Греть землю просто так , это очень дорого для нашей страны ( да и плинтусно примитивно и неэффективно )...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 07:55

  sani_2012 написав:Нужно от центрального отопления отказываться ( это прошлый век )
Греть землю просто так , это очень дорого для нашей страны ( да и плинтусно примитивно и неэффективно )...

*Відправлено з Чату

Центральное отопление - не более чем побочный продукт тепловой генерации. Которая пока никуда не денется
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 07:55

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odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тим часом в Китаї продовжується падіння цін ЗРС на фоні зусиль Політбюро по скороченню виробництва.
https://www.reuters.com/article/idUSL4N2QH0WO
The most-traded iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange, for January delivery, fell as much as 4.3% to 683 yuan ($106.02) per tonne, the lowest since Dec. 9, 2020. The contract was down 1.3% at 705 yuan as of 0330 GMT.

Spot prices of iron ore with 62% iron content for delivery to China fell $2 to $125 a tonne on Tuesday, according to SteelHome consultancy. SH-CCN-IRNOR62
Denik
 
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