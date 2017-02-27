Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 вер, 2021 06:45
Нужно от центрального отопления отказываться ( это прошлый век )
Греть землю просто так , это очень дорого для нашей страны ( да и плинтусно примитивно и неэффективно )...
*Відправлено з Чату
sani_2012
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Додано: Сер 15 вер, 2021 07:55
sani_2012 написав:
Нужно от центрального отопления отказываться ( это прошлый век )
Греть землю просто так , это очень дорого для нашей страны ( да и плинтусно примитивно и неэффективно )...
*Відправлено з Чату
Центральное отопление - не более чем побочный продукт тепловой генерации. Которая пока никуда не денется
juristkostya
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Додано: Сер 15 вер, 2021 07:55
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odessit2007
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Додано: Сер 15 вер, 2021 08:19
Тим часом в Китаї продовжується падіння цін ЗРС на фоні зусиль Політбюро по скороченню виробництва.
https://www.reuters.com/article/idUSL4N2QH0WO The most-traded iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange, for January delivery, fell as much as 4.3% to 683 yuan ($106.02) per tonne, the lowest since Dec. 9, 2020. The contract was down 1.3% at 705 yuan as of 0330 GMT. Spot prices of iron ore with 62% iron content for delivery to China fell $2 to $125 a tonne on Tuesday, according to SteelHome consultancy. SH-CCN-IRNOR62
Denik
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