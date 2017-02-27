yuri_m написав:Важно, что "Нафтогаз" заполнил хранилища еще в начале лета на необходимый минимум. Значит сейчас давления большого на курс не будет. Не будут же начальники "Нафтогаза" покупать газ по такой космической цене! Пусть дураки европейцы его гребут. А нам и нашего хватит - есть в хранилищах, плюс внутренняя добыча. На зиму хватит.
The most-traded iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange, for January delivery, fell as much as 4.3% to 683 yuan ($106.02) per tonne, the lowest since Dec. 9, 2020. The contract was down 1.3% at 705 yuan as of 0330 GMT.
Spot prices of iron ore with 62% iron content for delivery to China fell $2 to $125 a tonne on Tuesday, according to SteelHome consultancy. SH-CCN-IRNOR62
Фактическая выплата средств Киеву состоится в конце октября, подчеркнул Валдис Домбровскис. Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Об этом сказал вице-президент ЕК и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина в среду, 15 сентября.
"Комиссия приняла решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС Украине в размере 600 млн евро. Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 млрд евро", – сообщил он в комментарии.
Еврокомиссар отметил, что решение принято как следствие выполнения всех условий для предоставления средств.
"Украина выполнила согласованные политические условия, что вместе с хорошим прогрессом в отношении текущей программы Украины с МВФ позволило Комиссии прийти к позитивному решению относительно второго взноса. Фактическая выплата средств состоится в конце октября", – заявил Домбровскис.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение Еврокомиссии.
"Благодарен руководству ЕС за положительную оценку внедряемых Украины реформ. Это свидетельство солидарности Украины и Евросоюза в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19", – написал глава государства в Twitter.