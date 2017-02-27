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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8285828682878288

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 140
Менше 26,00
4%
5
26,00-26,50
6%
8
26,50-27,00
24%
34
27,00-27,50
46%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:24

  Denik написав:Еврокомиссия одобрила выделение €600 млн Украине https://korrespondent.net/ukraine/43972 ... ln-ukrayne

Здорово.Осталось выполнить 150 условий и потратить с учётом пожеланий Еврокомиссии.

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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Укрзалізниця випустить ще 200 млн доларів євробондів
https://www.railinsider.com.ua/ukrzaliz ... vrobondiv/
Філія «Центр сервісного забезпечення» АТ «Укрзалізниця» закупить аудиторські послуги в ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за переговорною процедурою. Компанія має супроводжувати додатковий випуск євробондів на суму 200 млн доларів. Про це пише Rail.insider із посиланням на ProZorro.
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:26

  Denik написав:Укрзалізниця випустить ще 200 млн доларів євробондів https://www.railinsider.com.ua/ukrzaliz ... vrobondiv/

Давно пора.Прошлые ж уже разворовали на гумовые прокладки под шпалы.

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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Укрзалізниця випустить ще 200 млн доларів євробондів
Що, в них нова наглядова рада?
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я про те, що крім 2,7 млрд доларів МВФ серйозні гроші в валюті залучили Укравтодор, Укргідроененго, Укрзалізниця. А витрачатимуть вони їх переважно в гривні...
Ключовим є те, що конфлікт Кличка та Зеленського не перейшов у якусь активну фазу. Над кількома великими будівництвами інфраструктури в Києві повісили табличку "Велике Будівництво Зеленського" і на це вже пішли гроші...

Далі думайте самі куди піде курс.

Тим часом оновилися дані експорту зернових. Експортовано майже 11 млн. т. З випередженням на 1 млн.т. від даних минулого маркетингового року.
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:58

Банки +, нерезиденти -.

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:00

лохман брозерс - 2?

🇨🇳#Evergrande #дефолт
Китай сообщил банкам, что Evergrande не будет выплачивать проценты, подлежащие уплате 20 сентября

Якраз в річницю лохмана :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:02

інфлец

🇬🇧#инфляция #британия #отчетность
Британия - потребинфляция CPI (авг)
м/м = +0.7% (пред +0.5%)
г/г = +3.2% (пред +2%)

Імхо, омериконці вчора набрехали стосовно своїх цифр по інфлецу...

Ну, нічого, за вересень буде ріст )))
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:06

  Striker написав:Банки +, нерезиденти -.

Як я і писав - стукіт копит тільки посилився після облікової ставки 8,5%.
Denik
 
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