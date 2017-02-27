Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 вер, 2021 09:24
Denik написав:
Еврокомиссия одобрила выделение €600 млн Украине https://korrespondent.net/ukraine/43972 ... ln-ukrayne
Здорово.Осталось выполнить 150 условий и потратить с учётом пожеланий Еврокомиссии.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 09:24
Укрзалізниця випустить ще 200 млн доларів євробондів
https://www.railinsider.com.ua/ukrzaliz ... vrobondiv/
Філія «Центр сервісного забезпечення» АТ «Укрзалізниця» закупить аудиторські послуги в ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за переговорною процедурою. Компанія має супроводжувати додатковий випуск євробондів на суму 200 млн доларів. Про це пише Rail.insider із посиланням на ProZorro.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 09:26
Denik написав:
Укрзалізниця випустить ще 200 млн доларів євробондів https://www.railinsider.com.ua/ukrzaliz ... vrobondiv/
Давно пора.Прошлые ж уже разворовали на гумовые прокладки под шпалы.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 09:29
Denik написав:
Укрзалізниця випустить ще 200 млн доларів євробондів
Що, в них нова наглядова рада?
d44
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Додано: Сер 15 вер, 2021 09:51
Я про те, що крім 2,7 млрд доларів МВФ серйозні гроші в валюті залучили Укравтодор, Укргідроененго, Укрзалізниця. А витрачатимуть вони їх переважно в гривні...
Ключовим є те, що конфлікт Кличка та Зеленського не перейшов у якусь активну фазу. Над кількома великими будівництвами інфраструктури в Києві повісили табличку "Велике Будівництво Зеленського" і на це вже пішли гроші...
Далі думайте самі куди піде курс.
Тим часом оновилися дані експорту зернових. Експортовано майже 11 млн. т. З випередженням на 1 млн.т. від даних минулого маркетингового року.
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
Denik
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Striker
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:00
🇨🇳#Evergrande #дефолт
Китай сообщил банкам, что Evergrande не будет выплачивать проценты, подлежащие уплате 20 сентября
Якраз в річницю лохмана
change_pm
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:02
🇬🇧#инфляция #британия #отчетность
Британия - потребинфляция CPI (авг) м/м = +0.7% (пред +0.5%) г/г = +3.2% (пред +2%)
Імхо, омериконці вчора набрехали стосовно своїх цифр по інфлецу...
Ну, нічого, за вересень буде ріст )))
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:06
Striker написав: Банки +, нерезиденти -
.
Як я і писав - стукіт копит тільки посилився після облікової ставки 8,5%.
Denik
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