Додано: Сер 15 вер, 2021 11:17

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

15.09.2021.....................26,6447

Доллар прибавил около копейки.



МКГ*............7.2288............7.2262...........-0.04%



Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, что вероятно было спровоцировано дежурными покупками НБУ. Чуть постояв, опустились на 2 копейки и снова взяли короткую паузу. С 11-30 наметился рост, за полчаса выросли на 1.5 копейки.

В мире доллар падает после небольшого роста вчера вечером. Сейчас примерно на уровне нашего вчерашнего закрытия. Куда дальше пойдет, я не знаю, но пока это похоже на размашистые колебания примерно на одном уровне.

Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.6400 - 26.6600.



НБУ вчера купил плановые 5 млн.

Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Рост объема суточных сертификатов вместе с мелкими доходами казначейства и обналичкой были наполовину компенсированы приличным объемом прочих немонетарных операций. При этом их объем близок к позавчерашнему, но с обратным знаком. Похоже на перетоки туда-обратно.



В понедельник объем МБ вырос с 487.1 до 532.2 млн. Чистый спрос был на 5 млн. меньше. Клиентские обороты уменьшились. В общем их объеме доминировал спрос, а в оперативных сделках предложение.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.