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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:13
change_pm написав:
Цена газа в Европе: $760* за тысячу кубов
Цена газа для Украины: $838 за тысячу кубов
(напомню формулу для Украины: Цена газа = ((Цена на хабе в ЕС (EUR / MWh)) + 3 EUR / MWh (усредненная стоимость транспортировки из Европы) + НДС. Коэффициент для перевода MWh в кубометры - 10,62 )
Цена газа для потребителей Украины: $928 за тысячу кубометров
(к исходному тарифу + (4,45 (тариф для точки входа в ГТС Украины) * 1,45 (коэффициент для заказа мощности на сутки вперед)
* сьогодні може вже і 900 баксів в Ойропі побачим...
вже більше 950
зі. буду
я писав про 1.5-2 тис уе взимку. а тут вже в вересні 950!!!
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change_pm
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Додано: Сер 15 вер, 2021 11:15
На МБ пока такой боковик, что боковитее и не бывает.
Сами уравновесились, похоже, 5 млн Нацбанка по 26.65 можно не учитывать.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 15 вер, 2021 11:17
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.09.2021.....................26,6447
Доллар прибавил около копейки.
МКГ*............7.2288............7.2262...........-0.04%
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, что вероятно было спровоцировано дежурными покупками НБУ. Чуть постояв, опустились на 2 копейки и снова взяли короткую паузу. С 11-30 наметился рост, за полчаса выросли на 1.5 копейки.
В мире доллар падает после небольшого роста вчера вечером. Сейчас примерно на уровне нашего вчерашнего закрытия. Куда дальше пойдет, я не знаю, но пока это похоже на размашистые колебания примерно на одном уровне.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.6400 - 26.6600.
НБУ вчера купил плановые 5 млн.
Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Рост объема суточных сертификатов вместе с мелкими доходами казначейства и обналичкой были наполовину компенсированы приличным объемом прочих немонетарных операций. При этом их объем близок к позавчерашнему, но с обратным знаком. Похоже на перетоки туда-обратно.
В понедельник объем МБ вырос с 487.1 до 532.2 млн. Чистый спрос был на 5 млн. меньше. Клиентские обороты уменьшились. В общем их объеме доминировал спрос, а в оперативных сделках предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
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Сибарит
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