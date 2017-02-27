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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8286828782888289

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 140
Менше 26,00
4%
5
26,00-26,50
6%
8
26,50-27,00
24%
34
27,00-27,50
46%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:15

На МБ пока такой боковик, что боковитее и не бывает.
Сами уравновесились, похоже, 5 млн Нацбанка по 26.65 можно не учитывать.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:17

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.09.2021.....................26,6447
Доллар прибавил около копейки.

МКГ*............7.2288............7.2262...........-0.04%

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, что вероятно было спровоцировано дежурными покупками НБУ. Чуть постояв, опустились на 2 копейки и снова взяли короткую паузу. С 11-30 наметился рост, за полчаса выросли на 1.5 копейки.
В мире доллар падает после небольшого роста вчера вечером. Сейчас примерно на уровне нашего вчерашнего закрытия. Куда дальше пойдет, я не знаю, но пока это похоже на размашистые колебания примерно на одном уровне.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.6400 - 26.6600.

НБУ вчера купил плановые 5 млн.
Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Рост объема суточных сертификатов вместе с мелкими доходами казначейства и обналичкой были наполовину компенсированы приличным объемом прочих немонетарных операций. При этом их объем близок к позавчерашнему, но с обратным знаком. Похоже на перетоки туда-обратно.

В понедельник объем МБ вырос с 487.1 до 532.2 млн. Чистый спрос был на 5 млн. меньше. Клиентские обороты уменьшились. В общем их объеме доминировал спрос, а в оперативных сделках предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:01

Опять онлайн можно по 26.67 взять.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый День .
Всем Здоровья ,всем Хорошего настроения и Удачи .

Сегодня День Рождения Александра Алексеевича Дмитренко !
...... в простом обращении ДС .
Кто помнит такого , помяните .
Кто не помнит ,значит не помнит ....
Царствие Небесное !
Пусть Господь Простит ему Все грехи вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное !
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:53

  холява написав:Добрый День .
Всем Здоровья ,всем Хорошего настроения и Удачи .

Сегодня День Рождения Александра Алексеевича Дмитренко !
...... в простом обращении ДС .
Кто помнит такого , помяните .
Кто не помнит ,значит не помнит ....
Царствие Небесное !
Пусть Господь Простит ему Все грехи вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное !

У ДС день рождения завтра. 16 сентября.
Великий был человек. Пусть земля ему будет пухом.
Помним, помянем...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:03

  Denik написав:
  BIGor написав:Без шарових 2 млрд. доларів щорічно (ГТС побудована при радянському сюзі) залишили Україну, але крах буде з Євро. Пиши далі аналітик.

Просто гляньте на оптові ціни електроенергії і Вам стане ясно в кого зараз криза


Не пойму, зачем вы проблемы газа пытаетесь заговорить электроэнергией? Хорошо было бы переориентироваться с первого ресурса на второй, но этого ведь пока не произошло (и не произойдет в ближайшие 5 лет точно). Потребность в импорте газа стабильна и варьируется из года в год незначительно - между 11 до 13 млрд кубов.

Вот цены Украинской энергетической биржи - вчера достигли 25 тыс грн за 1000 кубов. Как видите, не отстаем от Европы. Хватит уже этого шапкозакидательства

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zРадио
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