На МБ пока такой боковик, что боковитее и не бывает.
Сами уравновесились, похоже, 5 млн Нацбанка по 26.65 можно не учитывать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:15
На МБ пока такой боковик, что боковитее и не бывает.
Сами уравновесились, похоже, 5 млн Нацбанка по 26.65 можно не учитывать.
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:17
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.09.2021.....................26,6447
Доллар прибавил около копейки.
МКГ*............7.2288............7.2262...........-0.04%
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, что вероятно было спровоцировано дежурными покупками НБУ. Чуть постояв, опустились на 2 копейки и снова взяли короткую паузу. С 11-30 наметился рост, за полчаса выросли на 1.5 копейки.
В мире доллар падает после небольшого роста вчера вечером. Сейчас примерно на уровне нашего вчерашнего закрытия. Куда дальше пойдет, я не знаю, но пока это похоже на размашистые колебания примерно на одном уровне.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.6400 - 26.6600.
НБУ вчера купил плановые 5 млн.
Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Рост объема суточных сертификатов вместе с мелкими доходами казначейства и обналичкой были наполовину компенсированы приличным объемом прочих немонетарных операций. При этом их объем близок к позавчерашнему, но с обратным знаком. Похоже на перетоки туда-обратно.
В понедельник объем МБ вырос с 487.1 до 532.2 млн. Чистый спрос был на 5 млн. меньше. Клиентские обороты уменьшились. В общем их объеме доминировал спрос, а в оперативных сделках предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Удалил .
ИЗВИНИТЕ !
Востаннє редагувалось холява в Сер 15 вер, 2021 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:53
У ДС день рождения завтра. 16 сентября.
Великий был человек. Пусть земля ему будет пухом.
Помним, помянем...
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:21
Искатель
Ой , ВАША ПРАВДА !
Потерялся .
Прошу У ВСЕХ ПРОЩЕНИЯ!
Постараюсь прислать подтверждение .
16.09.1954-01.03.2019
ЕЩЕ РАЗ ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ !!!!!!
Востаннє редагувалось холява в Сер 15 вер, 2021 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ДР по живым справляют,мёртвых можно заранее,но никак не их ДР,а ДС-день смерти.
Ваш лечащий патологоанатом Мизантроп
https://news.finance.ua/ru/news/-/44496 ... -financeua
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Прошу Прощения у всех еще раз !
Даже оправдания нет .
Я то ли по плохому зрению , то ли по чем непонятно недосмотрел .
ИЗВИНИТЕ .
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:57
Додано: Сер 15 вер, 2021 14:14
Захзодите почаще в приложение Алиэкспресс, добавляйте товары какие то в корзину, Алиэкспресс присылает купончики неплохие чуть ли не каждую неделю. Мне сегодня прислали $3 скидки при покупке товара от $6 - думаю они будут пока тренд не переломится, пытаться таким образом повысить продажи для отчетности инвесторам.
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