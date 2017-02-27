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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8287828882898290

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 141
Менше 26,00
4%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
24%
34
27,00-27,50
45%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:53

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................15.09.2021..........16.09.2021
дата розрахунку...............14.09.2021...........15.09.2021
Євро..................................31,4627................31,517...+0.17%
Долар США.......................26,6362................26,645...+0.03%
После полудня курс не изменился.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, что вероятно было спровоцировано дежурными покупками НБУ. Чуть постояв, опустились на 2 копейки и снова взяли короткую паузу. С 11-30 наметился рост, за полчаса выросли на 1.5 копейки.
В мире доллар падает после небольшого роста вчера вечером. Сейчас примерно на уровне нашего вчерашнего закрытия. Куда дальше пойдет, я не знаю, но пока это похоже на размашистые колебания примерно на одном уровне.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.6400 - 26.6600.
После 12 выросли на полкопейки, а к обеду на копейку опустились. После обеда снова выросли на копейку и надолго остановились. К 15-30 опустились на полкопейки.
В мире доллар замедлил и без того невысокий темп снижения.
Официальный курс встретили на уровне открытия котировками 26.6400 - 26.6600. Относительно вчерашнего закрытия опустились на 1 копейку.
Так спокойно, что аж скучно :)

Этот день в истории:
2020 - 28.0556 (+5) -141
2019 - 24.7107 (-12) +193

2018 - 28.1521 (+3)
2017 - 26.2244 (+6)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бюджет 2022 (расходная часть) будет аж $51 млрд долларов по заложенному курсу, или $55 млрд по текущему. Рекорд, если учесть, что без оккупированных территорий.
Перспективы очень шикарные, если путинненападет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Так спокойно, что аж скучно
Есть люди,которые несут тьму,мрак и хаос.
Есть люди,которые несут справедливость и покой.
И есть я.
Я несу счастье и пургу
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:53

  Сибарит написав:Так спокойно, что аж скучно :)


Такє життя.
90% гілки міцно сіли на зеленій гачок і для них ситуация на табло обмінників це справжній жах.
Про що говорити? Розвели як сліпеньких кошенят?
Що зрадісти усіх гатунків і налаштувань їх банально використали?
В ольгінців теж застарілі методички, ну купив народ валюту і що?
Багато можливості є збирати зараз вкв в матрац?
Не має такої згубної звички, як у моєї вже померлої бабусі, вона все збирала гроші не зрозуміло для чого, жила фактично в одній кімнаті будинку, без зручностей, газ не проводила, топила вугіллям, нічого коштовного не купувала, ніколи навіть по безкоштовним путівкам не відпочивала, назбирала 111 чи то 107 000 радянських фублів, які згоріли в 91-му. Навіщо це все було, для чого було такє божевільне скирдування?
Саме моторошне, що вона і карбованці збирала, а потім в неї вже не було можливості збирати гроші, постукала до калітки пенсія :?
Зараз більшість громадян усе витрачають, дуже багато позичають у борг, або беруть у розтермінування багатовартісні речі.
В мене знайомі підприємці теж звикають жити в борг, авто, основні засоби, оборотні теж беруть без негайної сплати.
Зараз інші люди, ну купив хтось штуку, що це дає? Багато людей не париться тим курсом, він більш менш стабільний, так що навіщо морочити собі голову? Вони би при курсі 30 і більше трохи би закрутились на стільці, а зараз нема про що говорити.

Скільки вже разів говорили, що економіка не стоїть на місці, вона змінюється, нема вже такого як в 90-ті роки, весна і літо це пора гривні, а осінню справжня аварія для гривні чи купонокарбованця, треба осінь зустрічати в валюті.
Газ купується увесь рік, а зараз з такою ціною я взагалі не здивуюсь, що ніхто нічого купувати не буде, краще вже єлектрикою підтопити, або взагалі зачинити бізнес і перейти в онлайн.

Ось така х**** малята. Ось вже після опалювального сезону буде цікавіше, що там з тими газовими потоками буде, скільки газу залишиться в сховищах,що буде з врожаєм, що буде з цінами на руду і сталь.
А зараз треба закурити і перегорнути сторінку, тут немає нагод для хвилювань.
Розходимось, кіна не буде(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:ситуация на табло обмінників це справжній жах.
доколе?
В чем их жах? Ну сдадут пару сот в неделю на закурить и заварить не за 5400 , а за 5360.
40грн. не жах))
деловая активность-жах
Мизантрóп
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