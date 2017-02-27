Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................15.09.2021..........16.09.2021
дата розрахунку...............14.09.2021...........15.09.2021
Євро..................................31,4627................31,517...+0.17%
Долар США.......................26,6362................26,645...+0.03%
После полудня курс не изменился.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, что вероятно было спровоцировано дежурными покупками НБУ. Чуть постояв, опустились на 2 копейки и снова взяли короткую паузу. С 11-30 наметился рост, за полчаса выросли на 1.5 копейки.
В мире доллар падает после небольшого роста вчера вечером. Сейчас примерно на уровне нашего вчерашнего закрытия. Куда дальше пойдет, я не знаю, но пока это похоже на размашистые колебания примерно на одном уровне.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.6400 - 26.6600.
После 12 выросли на полкопейки, а к обеду на копейку опустились. После обеда снова выросли на копейку и надолго остановились. К 15-30 опустились на полкопейки.
В мире доллар замедлил и без того невысокий темп снижения.
Официальный курс встретили на уровне открытия котировками 26.6400 - 26.6600. Относительно вчерашнего закрытия опустились на 1 копейку.
Так спокойно, что аж скучно
Этот день в истории:
2020 - 28.0556 (+5) -141
2019 - 24.7107 (-12) +193
2018 - 28.1521 (+3)
2017 - 26.2244 (+6)