Додано: Сер 15 вер, 2021 15:53

Сибарит написав: Так спокойно, что аж скучно



Так спокойно, что аж скучно

Такє життя.90% гілки міцно сіли на зеленій гачок і для них ситуация на табло обмінників це справжній жах.Про що говорити? Розвели як сліпеньких кошенят?Що зрадісти усіх гатунків і налаштувань їх банально використали?В ольгінців теж застарілі методички, ну купив народ валюту і що?Багато можливості є збирати зараз вкв в матрац?Не має такої згубної звички, як у моєї вже померлої бабусі, вона все збирала гроші не зрозуміло для чого, жила фактично в одній кімнаті будинку, без зручностей, газ не проводила, топила вугіллям, нічого коштовного не купувала, ніколи навіть по безкоштовним путівкам не відпочивала, назбирала 111 чи то 107 000 радянських фублів, які згоріли в 91-му. Навіщо це все було, для чого було такє божевільне скирдування?Саме моторошне, що вона і карбованці збирала, а потім в неї вже не було можливості збирати гроші, постукала до калітки пенсіяЗараз більшість громадян усе витрачають, дуже багато позичають у борг, або беруть у розтермінування багатовартісні речі.В мене знайомі підприємці теж звикають жити в борг, авто, основні засоби, оборотні теж беруть без негайної сплати.Зараз інші люди, ну купив хтось штуку, що це дає? Багато людей не париться тим курсом, він більш менш стабільний, так що навіщо морочити собі голову? Вони би при курсі 30 і більше трохи би закрутились на стільці, а зараз нема про що говорити.Скільки вже разів говорили, що економіка не стоїть на місці, вона змінюється, нема вже такого як в 90-ті роки, весна і літо це пора гривні, а осінню справжня аварія для гривні чи купонокарбованця, треба осінь зустрічати в валюті.Газ купується увесь рік, а зараз з такою ціною я взагалі не здивуюсь, що ніхто нічого купувати не буде, краще вже єлектрикою підтопити, або взагалі зачинити бізнес і перейти в онлайн.Ось така х**** малята. Ось вже після опалювального сезону буде цікавіше, що там з тими газовими потоками буде, скільки газу залишиться в сховищах,що буде з врожаєм, що буде з цінами на руду і сталь.А зараз треба закурити і перегорнути сторінку, тут немає нагод для хвилювань.Розходимось, кіна не буде(с).