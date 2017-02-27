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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8287828882898290

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 141
Менше 26,00
4%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
24%
34
27,00-27,50
45%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:53

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................15.09.2021..........16.09.2021
дата розрахунку...............14.09.2021...........15.09.2021
Євро..................................31,4627................31,517...+0.17%
Долар США.......................26,6362................26,645...+0.03%
После полудня курс не изменился.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, что вероятно было спровоцировано дежурными покупками НБУ. Чуть постояв, опустились на 2 копейки и снова взяли короткую паузу. С 11-30 наметился рост, за полчаса выросли на 1.5 копейки.
В мире доллар падает после небольшого роста вчера вечером. Сейчас примерно на уровне нашего вчерашнего закрытия. Куда дальше пойдет, я не знаю, но пока это похоже на размашистые колебания примерно на одном уровне.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.6400 - 26.6600.
После 12 выросли на полкопейки, а к обеду на копейку опустились. После обеда снова выросли на копейку и надолго остановились. К 15-30 опустились на полкопейки.
В мире доллар замедлил и без того невысокий темп снижения.
Официальный курс встретили на уровне открытия котировками 26.6400 - 26.6600. Относительно вчерашнего закрытия опустились на 1 копейку.
Так спокойно, что аж скучно :)

Этот день в истории:
2020 - 28.0556 (+5) -141
2019 - 24.7107 (-12) +193

2018 - 28.1521 (+3)
2017 - 26.2244 (+6)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бюджет 2022 (расходная часть) будет аж $51 млрд долларов по заложенному курсу, или $55 млрд по текущему. Рекорд, если учесть, что без оккупированных территорий.
Перспективы очень шикарные, если путинненападет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Так спокойно, что аж скучно
Есть люди,которые несут тьму,мрак и хаос.
Есть люди,которые несут справедливость и покой.
И есть я.
Я несу счастье и пургу
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:53

  Сибарит написав:Так спокойно, что аж скучно :)


Такє життя.
90% гілки міцно сіли на зеленій гачок і для них ситуация на табло обмінників це справжній жах.
Про що говорити? Розвели як сліпеньких кошенят?
Що зрадісти усіх гатунків і налаштувань їх банально використали?
В ольгінців теж застарілі методички, ну купив народ валюту і що?
Багато можливості є збирати зараз вкв в матрац?
Не має такої згубної звички, як у моєї вже померлої бабусі, вона все збирала гроші не зрозуміло для чого, жила фактично в одній кімнаті будинку, без зручностей, газ не проводила, топила вугіллям, нічого коштовного не купувала, ніколи навіть по безкоштовним путівкам не відпочивала, назбирала 111 чи то 107 000 радянських фублів, які згоріли в 91-му. Навіщо це все було, для чого було такє божевільне скирдування?
Саме моторошне, що вона і карбованці збирала, а потім в неї вже не було можливості збирати гроші, постукала до калітки пенсія :?
Зараз більшість громадян усе витрачають, дуже багато позичають у борг, або беруть у розтермінування багатовартісні речі.
В мене знайомі підприємці теж звикають жити в борг, авто, основні засоби, оборотні теж беруть без негайної сплати.
Зараз інші люди, ну купив хтось штуку, що це дає? Багато людей не париться тим курсом, він більш менш стабільний, так що навіщо морочити собі голову? Вони би при курсі 30 і більше трохи би закрутились на стільці, а зараз нема про що говорити.

Скільки вже разів говорили, що економіка не стоїть на місці, вона змінюється, нема вже такого як в 90-ті роки, весна і літо це пора гривні, а осінню справжня аварія для гривні чи купонокарбованця, треба осінь зустрічати в валюті.
Газ купується увесь рік, а зараз з такою ціною я взагалі не здивуюсь, що ніхто нічого купувати не буде, краще вже єлектрикою підтопити, або взагалі зачинити бізнес і перейти в онлайн.

Ось така х**** малята. Ось вже після опалювального сезону буде цікавіше, що там з тими газовими потоками буде, скільки газу залишиться в сховищах,що буде з врожаєм, що буде з цінами на руду і сталь.
А зараз треба закурити і перегорнути сторінку, тут немає нагод для хвилювань.
Розходимось, кіна не буде(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:ситуация на табло обмінників це справжній жах.
доколе?
В чем их жах? Ну сдадут пару сот в неделю на закурить и заварить не за 5400 , а за 5360.
40грн. не жах))
деловая активность-жах
  somilitark написав:А зараз треба закурити і перегорнути сторінку, тут немає нагод для хвилювань.

Перевернуть страницу-это правильно.
Когда-то начал с нуля.И в этом очень помогло казино
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:26

  Мизантрóп написав:
  somilitark написав:ситуация на табло обмінників це справжній жах.
доколе?
В чем их жах? Ну сдадут пару сот в неделю на закурить и заварить не за 5400 , а за 5360.
40грн. не жах))
деловая активность-жах

Дослідження поважних вчених довело, що втрата грошей для людини є одним з найболючиших в житті.
Тому це не 40 гривень з сотки втрати, а набагато більше, бо по-перше вони втратили небагато, але втратили, по-друге намагались заробити, а прибутку нема, по-третє вони думали, що всіх нажухали, а вийшло що ринок чудово на табло обмінників засвітив "хто дурень".
Ось чому так всі сором'язливо поховалися по норам, бо нема про що говорити, а хто дурень і так зрозуміло)))

п.с. Щодо ділової активності: мені здається що оживаємо, аби карантіну знову не було, по коркам в столиці так взагалі здається, шо 2008-й був якимось недорозумінням, колись постало питання купівлі не накритого паркомісця біля будинку, так я довго вагався, все таки 2000 грн за облаштування, при курсі 8 якось не хотілось викидать, тим паче, що місця було вдосталь, а автівок не дуже, а зараз я думаю: чого не взяв 2, бо другу автівку мою нема де паркувати, спробуй злови місце поблище до будки з охоронцем..
А ще малий мій каже: назбираю грошей і хочу спробувати, що то за мед "автомобілізм".
Так що люди багатіють, просто конкуренція дуже велика в усьому і витрати великі, ось і здається "що усе йде не так" :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:35

somilitark некрытый паркинг за 4000грн в 2011 взят,потом навес поставили моему ряду.Пригодился и ещё пригодится.Машин в моем городе с 2005-го заметно начало добавляться. Деньги-пыль
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:53

  kluychkooleg написав:Опять онлайн можно по 26.67 взять.

Баба 200 и мужик 500 --- forever

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:37

Межбанк: доллар чуть подешевел

Среда на валютном межбанке прошла достаточно динамично и в противостоянии курсовых интересов крупных игроков. Еще до 14 часов объем операций, зарегистрированных по Bloomberg, превысил $140 млн. При этом Нацбанк после 10 часов не нарушил традиции и вышел на торги с покупкой $5 млн по цене 26,65 гривен, а затем быстро ушел. Больше выходов с интервенциями сегодня регулятор не проводил. Да это и не особенно было нужно.

Если с самого утра предложение еще превышало спрос и с утренних 26,64/26,66 гривен к 11 часам курс ситуативно просел до 26,635/26,655 гривен за доллар, то после выхода НБУ с интервенцией, а затем появления основных покупателей – ситуация быстро изменилась. К 12 часам котировки выросли до 26,64/26,66 гривен, а к обеду окончательно замерли на отметке 26,635/26,655. Но относительное равновесие спроса и предложения продолжалось недолго.

Сразу после обеда спрос опять кратковременно вырос и оставшиеся продавцы подтянули свои ценники до уровня 26,645/26,665 гривен за доллар. Но затем спрос быстро выдохся и в результате к концу сессии курс американской валюты опустился до 26,635/26,655.

Главные события 15 сентября на валютном рынке:

Доллар просел на 0,5 копейки — с утренних 26,64/26,66 гривен до 26,635/26,655 гривен к концу сессии.

Нацбанк выходил на межбанк с покупкой доллара с утра и купил свои стандартные $5 млн по 26,65 гривен.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,6447 гривен за доллар, а официальный курс на 16 сентября 2021 года установлен на уровне 26,645 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Бюджет 2022 (расходная часть) будет аж $51 млрд долларов по заложенному курсу, или $55 млрд по текущему. Рекорд, если учесть, что без оккупированных территорий.
Перспективы очень шикарные, если путинненападет.

Оці показники найбільш важливі.
https://korrespondent.net/ukraine/polit ... pokazately
Доходы госбюджета-2022 составят 1277,7 млрд гривен, что на 161,7 млрд гривен больше, чем в 2021 году. Расходы вырастут на 103,1 млрд гривен до 1465,7 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 млрд гривен.

Десь читав цифру, що лише 70% буде залучено через ОВДП.
Denik
 
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