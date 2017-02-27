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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 вер, 2021 18:50
Шо то давно не слышал на ветке кукареканья , забыл его ник, про глупцов не успевших запрыгнуть в последний вагон.
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Vadim V
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Додано: Сер 15 вер, 2021 19:03
Zebra написав:
Бюджет 2022 (расходная часть) будет аж $51 млрд долларов
по заложенному курсу, или $55 млрд по текущему. Рекорд, если учесть, что без оккупированных территорий.Перспективы очень шикарные
, если путинненападет.
перспективы у кого? у зЫленых распильщиков у корыта? тогда да - шикарные - даже не сомневаюсь
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Alex2007
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