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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 вер, 2021 18:50
Шо то давно не слышал на ветке кукареканья , забыл его ник, про глупцов не успевших запрыгнуть в последний вагон.
Додано: Сер 15 вер, 2021 19:03
перспективы у кого? у зЫленых распильщиков у корыта? тогда да - шикарные - даже не сомневаюсь
Додано: Сер 15 вер, 2021 19:11
Смотреть надо не расходную, а доходную часть! Может там в доходы нарисовали столько "журавлей в небе", что уже к середине 2022 года по факту мыши в "закромах Родины" повесятся... Популизм еще никогда к добру не приводил. Нарисовать планы по доходам можно какие угодно, у "зеленых" фантазия очень хорошая. А вот по факту что выйдет - это уже хрен его знает!
Заодно если в мире грянет новый кризис, то все кредитные линии автоматически накроются медным тазом. А если еще и цены на сырье рухнут в мире (а к этому всё идет), то грош цена тогда всем этим картинкам под названием "Бюджет Украины"-2022.
Додано: Сер 15 вер, 2021 19:21
Додано: Сер 15 вер, 2021 19:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Потерли сообщение, попытаюсь второй раз спросить
От чего зависит стоимость топлива (бензин и дизтопливо) в Украине? За несколько дней дизтопливо на 1 грн повысилось в цене на заправках. На это также влияют цены на природный газ на Хабе в Европе из-за рашки?
Востаннє редагувалось GDV29 в Сер 15 вер, 2021 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 вер, 2021 20:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ответ таится в доле импорта нефтепродуктов. 70% поставок дизельного топлива и 50% поставок бензина в Украину идет из пункта Б и пункта РФ.
На уборку урожая еще нужно задобрить батька одновременно поглаживая против шерсти.
Додано: Сер 15 вер, 2021 20:19
Че там у Бурштынской ? пробки выбивают ?..
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 15 вер, 2021 20:24
Китай тоже катиться в ад ...
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 15 вер, 2021 20:36
Что имеется в виду?
Додано: Сер 15 вер, 2021 21:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Повышение цены на газ в Европе: в "Нафтогазе" рассказали, изменится ли ситуация в Украине
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