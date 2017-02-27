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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8288828982908291

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 141
Менше 26,00
4%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
24%
34
27,00-27,50
45%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:50

Шо то давно не слышал на ветке кукареканья , забыл его ник, про глупцов не успевших запрыгнуть в последний вагон.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:03

  Zebra написав:Бюджет 2022 (расходная часть) будет аж $51 млрд долларов по заложенному курсу, или $55 млрд по текущему. Рекорд, если учесть, что без оккупированных территорий.
Перспективы очень шикарные, если путинненападет.


перспективы у кого? у зЫленых распильщиков у корыта? тогда да - шикарные - даже не сомневаюсь :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:11

  Zebra написав:Бюджет 2022 (расходная часть) будет аж $51 млрд долларов по заложенному курсу, или $55 млрд по текущему. Рекорд, если учесть, что без оккупированных территорий.
Перспективы очень шикарные, если путинненападет.

Смотреть надо не расходную, а доходную часть! Может там в доходы нарисовали столько "журавлей в небе", что уже к середине 2022 года по факту мыши в "закромах Родины" повесятся... Популизм еще никогда к добру не приводил. Нарисовать планы по доходам можно какие угодно, у "зеленых" фантазия очень хорошая. А вот по факту что выйдет - это уже хрен его знает!

Заодно если в мире грянет новый кризис, то все кредитные линии автоматически накроются медным тазом. А если еще и цены на сырье рухнут в мире (а к этому всё идет), то грош цена тогда всем этим картинкам под названием "Бюджет Украины"-2022.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:21

  Vadim V написав:Шо то давно не слышал на ветке кукареканья , забыл его ник, про глупцов не успевших запрыгнуть в последний вагон.

Вагон пока под башмак в тупик загнали.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Потерли сообщение, попытаюсь второй раз спросить :D
От чего зависит стоимость топлива (бензин и дизтопливо) в Украине? За несколько дней дизтопливо на 1 грн повысилось в цене на заправках. На это также влияют цены на природный газ на Хабе в Европе из-за рашки?
Востаннє редагувалось GDV29 в Сер 15 вер, 2021 20:19, всього редагувалось 1 раз.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ответ таится в доле импорта нефтепродуктов. 70% поставок дизельного топлива и 50% поставок бензина в Украину идет из пункта Б и пункта РФ.
На уборку урожая еще нужно задобрить батька одновременно поглаживая против шерсти.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:19

Че там у Бурштынской ? пробки выбивают ?..

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:24

Китай тоже катиться в ад ...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:36

  sani_2012 написав:Китай тоже катиться в ад ...

*Відправлено з Чату

Что имеется в виду?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Повышение цены на газ в Европе: в "Нафтогазе" рассказали, изменится ли ситуация в Украине
https://focus.ua/economics/492851-povys ... n_get_more
GDV29
 
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