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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8289829082918292

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 141
Менше 26,00
4%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
24%
34
27,00-27,50
45%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 22:35

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:08

  ruvex написав:Ответ таится в доле импорта нефтепродуктов. 70% поставок дизельного топлива и 50% поставок бензина в Украину идет из пункта Б и пункта РФ.
На уборку урожая еще нужно задобрить батька одновременно поглаживая против шерсти.

Батька себе выстрелит в голову, если перекроет экспорт нефтепродуктов. Так что ничего не нужно делать и цены на заправках это отчетливо демонстрируют - политика политикой, а бизнес по расписанию ничего личного.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 00:47

  Zebra написав:Батька себе выстрелит в голову, если перекроет экспорт нефтепродуктов. Так что ничего не нужно делать и цены на заправках это отчетливо демонстрируют - политика политикой, а бизнес по расписанию ничего личного.

Не стоит переоценивать себя, как и недооценивать противника.
С оценкой по собственной ГТС мы уже стрельнули себе в ногу.
ruvex
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