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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 вер, 2021 22:35
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sani_2012
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Додано: Сер 15 вер, 2021 23:08
ruvex написав:
Ответ таится в доле импорта нефтепродуктов. 70% поставок дизельного топлива и 50% поставок бензина в Украину идет из пункта Б и пункта РФ.
На уборку урожая еще нужно задобрить батька одновременно поглаживая против шерсти.
Батька себе выстрелит в голову, если перекроет экспорт нефтепродуктов. Так что ничего не нужно делать и цены на заправках это отчетливо демонстрируют - политика политикой, а бизнес по расписанию ничего личного.
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Zebra
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Додано: Чет 16 вер, 2021 00:47
Zebra написав:
Батька себе выстрелит в голову, если перекроет экспорт нефтепродуктов. Так что ничего не нужно делать и цены на заправках это отчетливо демонстрируют - политика политикой, а бизнес по расписанию ничего личного.
Не стоит переоценивать себя, как и недооценивать противника.
С оценкой по собственной ГТС мы уже стрельнули себе в ногу.
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ruvex
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