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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8288828982908291

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 141
Менше 26,00
4%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
24%
34
27,00-27,50
45%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Потерли сообщение, попытаюсь второй раз спросить :D
От чего зависит стоимость топлива (бензин и дизтопливо) в Украине? За несколько дней дизтопливо на 1 грн повысилось в цене на заправках. На это также влияют цены на природный газ на Хабе в Европе из-за рашки?
Востаннє редагувалось GDV29 в Сер 15 вер, 2021 20:19, всього редагувалось 1 раз.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ответ таится в доле импорта нефтепродуктов. 70% поставок дизельного топлива и 50% поставок бензина в Украину идет из пункта Б и пункта РФ.
На уборку урожая еще нужно задобрить батька одновременно поглаживая против шерсти.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:08

  ruvex написав:Ответ таится в доле импорта нефтепродуктов. 70% поставок дизельного топлива и 50% поставок бензина в Украину идет из пункта Б и пункта РФ.
На уборку урожая еще нужно задобрить батька одновременно поглаживая против шерсти.

Батька себе выстрелит в голову, если перекроет экспорт нефтепродуктов. Так что ничего не нужно делать и цены на заправках это отчетливо демонстрируют - политика политикой, а бизнес по расписанию ничего личного.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 00:47

  Zebra написав:Батька себе выстрелит в голову, если перекроет экспорт нефтепродуктов. Так что ничего не нужно делать и цены на заправках это отчетливо демонстрируют - политика политикой, а бизнес по расписанию ничего личного.

Не стоит переоценивать себя, как и недооценивать противника.
С оценкой по собственной ГТС мы уже стрельнули себе в ногу.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 06:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Апетит населення до валюти за 7 років зріс в 10 раз:))
За 2015 рік українці продали іноземної валюти на 49,5 млрд гривень, а купили – на 14,6 млрд. Найбільше валюти фізособи продали в квітні – 5,4 млрд гривень, а купили – в січні (1,7 млрд гривень).

Протягом 2016 року фізособи в Україні продали на 82,4 млрд гривень іноземної валюти, а купили – на 19,1 млрд. Пік продажу припав на квітень-липень: наприклад, у червні українці продали валюти на 10,6 млрд гривень. Купували валюту українці найбільше в листопаді.

Обсяг продажу іноземної валюти в 2017 році склав 204,5 млрд гривень, а купівлі – 147,9 млрд гривень. У 2018 році українці продали валюти на 301,1 млрд гривень, а купили – на 261,2 млрд.

У 2019 році обсяг продажу валюти виріс до 383,2 млрд гривень, а купівлі – до 378,3 млрд. Протягом минулого року українці придбали валюти на 427,6 млрд грн, найбільше в грудні – 43,7 млрд. Купили в 2020-му валюти на 400,8 млрд гривень, пік також припав на кінець року – 48,1 млрд за грудень.

У січні-серпні цього року українці купили іноземної валюти на 380,3 млрд гривень, а продали – на 324.3 млрд.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 06:46

Экспорт электроэнергии нам тоже поможет ...

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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 06:51

Когда цены на газ просядут в нашу гтс можно накачать впрок ...

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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 07:02

Гтс это наше сокровище ...

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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 07:07

Грядёт энергетический кризис ( солнечные панели ; приливные турбины ; атомная энергетика очень даже актуальны , на ближайшие годы )

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