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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 вер, 2021 19:58
Потерли сообщение, попытаюсь второй раз спросить
От чего зависит стоимость топлива (бензин и дизтопливо) в Украине? За несколько дней дизтопливо на 1 грн повысилось в цене на заправках. На это также влияют цены на природный газ на Хабе в Европе из-за рашки?
Востаннє редагувалось GDV29
в Сер 15 вер, 2021 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 20:07
Ответ таится в доле импорта нефтепродуктов. 70% поставок дизельного топлива и 50% поставок бензина в Украину идет из пункта Б и пункта РФ.
На уборку урожая еще нужно задобрить батька одновременно поглаживая против шерсти.
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ruvex
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Додано: Сер 15 вер, 2021 23:08
ruvex написав:
Ответ таится в доле импорта нефтепродуктов. 70% поставок дизельного топлива и 50% поставок бензина в Украину идет из пункта Б и пункта РФ.
На уборку урожая еще нужно задобрить батька одновременно поглаживая против шерсти.
Батька себе выстрелит в голову, если перекроет экспорт нефтепродуктов. Так что ничего не нужно делать и цены на заправках это отчетливо демонстрируют - политика политикой, а бизнес по расписанию ничего личного.
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Zebra
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Додано: Чет 16 вер, 2021 00:47
Zebra написав:
Батька себе выстрелит в голову, если перекроет экспорт нефтепродуктов. Так что ничего не нужно делать и цены на заправках это отчетливо демонстрируют - политика политикой, а бизнес по расписанию ничего личного.
Не стоит переоценивать себя, как и недооценивать противника.
С оценкой по собственной ГТС мы уже стрельнули себе в ногу.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 06:27
Апетит населення до валюти за 7 років зріс в 10 раз:))
За 2015 рік українці продали іноземної валюти на 49,5 млрд гривень, а купили – на 14,6 млрд. Найбільше валюти фізособи продали в квітні – 5,4 млрд гривень, а купили – в січні (1,7 млрд гривень).
Протягом 2016 року фізособи в Україні продали на 82,4 млрд гривень іноземної валюти, а купили – на 19,1 млрд. Пік продажу припав на квітень-липень: наприклад, у червні українці продали валюти на 10,6 млрд гривень. Купували валюту українці найбільше в листопаді.
Обсяг продажу іноземної валюти в 2017 році склав 204,5 млрд гривень, а купівлі – 147,9 млрд гривень. У 2018 році українці продали валюти на 301,1 млрд гривень, а купили – на 261,2 млрд.
У 2019 році обсяг продажу валюти виріс до 383,2 млрд гривень, а купівлі – до 378,3 млрд. Протягом минулого року українці придбали валюти на 427,6 млрд грн, найбільше в грудні – 43,7 млрд. Купили в 2020-му валюти на 400,8 млрд гривень, пік також припав на кінець року – 48,1 млрд за грудень.
У січні-серпні цього року українці купили іноземної валюти на 380,3 млрд гривень, а продали – на 324.3 млрд.
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stryzhko
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Додано: Чет 16 вер, 2021 06:46
Экспорт электроэнергии нам тоже поможет ...*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 16 вер, 2021 06:51
Когда цены на газ просядут в нашу гтс можно накачать впрок ...*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 16 вер, 2021 07:02
Гтс это наше сокровище ...*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 16 вер, 2021 07:07
Грядёт энергетический кризис ( солнечные панели ; приливные турбины ; атомная энергетика очень даже актуальны , на ближайшие годы )*Відправлено з Чату
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