Апетит населення до валюти за 7 років зріс в 10 раз:))
За 2015 рік українці продали іноземної валюти на 49,5 млрд гривень, а купили – на 14,6 млрд. Найбільше валюти фізособи продали в квітні – 5,4 млрд гривень, а купили – в січні (1,7 млрд гривень).
Протягом 2016 року фізособи в Україні продали на 82,4 млрд гривень іноземної валюти, а купили – на 19,1 млрд. Пік продажу припав на квітень-липень: наприклад, у червні українці продали валюти на 10,6 млрд гривень. Купували валюту українці найбільше в листопаді.
Обсяг продажу іноземної валюти в 2017 році склав 204,5 млрд гривень, а купівлі – 147,9 млрд гривень. У 2018 році українці продали валюти на 301,1 млрд гривень, а купили – на 261,2 млрд.
У 2019 році обсяг продажу валюти виріс до 383,2 млрд гривень, а купівлі – до 378,3 млрд. Протягом минулого року українці придбали валюти на 427,6 млрд грн, найбільше в грудні – 43,7 млрд. Купили в 2020-му валюти на 400,8 млрд гривень, пік також припав на кінець року – 48,1 млрд за грудень.
У січні-серпні цього року українці купили іноземної валюти на 380,3 млрд гривень, а продали – на 324.3 млрд.
Zebra написав:Бюджет 2022 (расходная часть) будет аж $51 млрд долларов по заложенному курсу, или $55 млрд по текущему. Рекорд, если учесть, что без оккупированных территорий. Перспективы очень шикарные, если путинненападет.
перспективы у кого? у зЫленых распильщиков у корыта? тогда да - шикарные - даже не сомневаюсь
Надайте, будь ласка, приклади "розпилів" ( не докази і судові рішення, яких вимагають мародерофіли у відповідь на аналогічні претензії до Педротім). Лише приклади на Вашу думку
Доходы госбюджета-2022 составят 1277,7 млрд гривен, что на 161,7 млрд гривен больше, чем в 2021 году. Расходы вырастут на 103,1 млрд гривен до 1465,7 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 млрд гривен.
Десь читав цифру, що лише 70% буде залучено через ОВДП.
somilitark написав:назбирала 111 чи то 107 000 радянських фублів, які згоріли в 91-му.
це повна маячня... в радяньскому союзі зарплати були мизерні, навіть у деректорів заводів з преміею не більше 500-550, після 1988 інляція набрала обірти и люди стали отримовати 300-350рр замість 200-220рр , у мене в 1987р оклад 3го помічника на кращому лайнері ЧМП був 132грн...
гроші стали дійсно не варті тільки десь влітку 1990го, я привіз якійсь матеріал (з Карачі, і ще 5 шкіряніх курток зі Стамбулу)-усе це ***** за 1 хвилину скупили узбекі на 7км і я отримав 30-35к фублів... так що всі ці шалені гроши вже в 1991г мали купівельну спроможність як 5 чі 6 тисяч від грошей у 1988р
так що 110к рублів наприкінці 1991р це меньше 260 долл майже нічого