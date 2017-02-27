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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8289829082918292>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 141
Менше 26,00
4%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
24%
34
27,00-27,50
45%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 06:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Апетит населення до валюти за 7 років зріс в 10 раз:))
За 2015 рік українці продали іноземної валюти на 49,5 млрд гривень, а купили – на 14,6 млрд. Найбільше валюти фізособи продали в квітні – 5,4 млрд гривень, а купили – в січні (1,7 млрд гривень).

Протягом 2016 року фізособи в Україні продали на 82,4 млрд гривень іноземної валюти, а купили – на 19,1 млрд. Пік продажу припав на квітень-липень: наприклад, у червні українці продали валюти на 10,6 млрд гривень. Купували валюту українці найбільше в листопаді.

Обсяг продажу іноземної валюти в 2017 році склав 204,5 млрд гривень, а купівлі – 147,9 млрд гривень. У 2018 році українці продали валюти на 301,1 млрд гривень, а купили – на 261,2 млрд.

У 2019 році обсяг продажу валюти виріс до 383,2 млрд гривень, а купівлі – до 378,3 млрд. Протягом минулого року українці придбали валюти на 427,6 млрд грн, найбільше в грудні – 43,7 млрд. Купили в 2020-му валюти на 400,8 млрд гривень, пік також припав на кінець року – 48,1 млрд за грудень.

У січні-серпні цього року українці купили іноземної валюти на 380,3 млрд гривень, а продали – на 324.3 млрд.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 07:39

немного о курсе
26.67-26.69/26.73-26.75
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 07:57

О курсе : usd 26.65-26.75
Eur 31.40-31.55
Rub 360-365
pln 6.80-6.93
Нал ( покупка-продажа )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Думаю, що для оленів увімкнеться нова зрада: курс буде рости, бо збільшилася кількість хворих на ковід і буде локдаун.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:02

26.62 МБ

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:11

  Alex2007 написав:
  Zebra написав:Бюджет 2022 (расходная часть) будет аж $51 млрд долларов по заложенному курсу, или $55 млрд по текущему. Рекорд, если учесть, что без оккупированных территорий.
Перспективы очень шикарные, если путинненападет.


перспективы у кого? у зЫленых распильщиков у корыта? тогда да - шикарные - даже не сомневаюсь :mrgreen:

Надайте, будь ласка, приклади "розпилів" ( не докази і судові рішення, яких вимагають мародерофіли у відповідь на аналогічні претензії до Педротім). Лише приклади на Вашу думку
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:12

дел
Востаннє редагувалось alex10 в Чет 16 вер, 2021 08:15, всього редагувалось 1 раз.
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:12

  Denik написав:Оці показники найбільш важливі.
https://korrespondent.net/ukraine/polit ... pokazately
Доходы госбюджета-2022 составят 1277,7 млрд гривен, что на 161,7 млрд гривен больше, чем в 2021 году. Расходы вырастут на 103,1 млрд гривен до 1465,7 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 млрд гривен.

Десь читав цифру, що лише 70% буде залучено через ОВДП.

Дефіцит більше 10%? Як це можливо?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:14

  Denik написав:Думаю, що для оленів увімкнеться нова зрада: курс буде рости, бо збільшилася кількість хворих на ковід і буде локдаун.

Локдаун і смерть громадян від ковід для гривнепатріотів добре - падає імпорт і ділова активність, так що радій.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:назбирала 111 чи то 107 000 радянських фублів, які згоріли в 91-му.


це повна маячня... в радяньскому союзі зарплати були мизерні, навіть у деректорів заводів з преміею не більше 500-550, після 1988 інляція набрала обірти и люди стали отримовати 300-350рр замість 200-220рр ,
у мене в 1987р оклад 3го помічника на кращому лайнері ЧМП був 132грн...

гроші стали дійсно не варті тільки десь влітку 1990го, я привіз якійсь матеріал (з Карачі, і ще 5 шкіряніх курток зі Стамбулу)-усе це ***** за 1 хвилину скупили узбекі на 7км і я отримав 30-35к фублів...
так що всі ці шалені гроши вже в 1991г мали купівельну спроможність як 5 чі 6 тисяч від грошей у 1988р

так що 110к рублів наприкінці 1991р це меньше 260 долл майже нічого

стосовно курса-боковик триває, все добре
prodigy
 
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