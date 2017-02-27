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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8289829082918292

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 141
Менше 26,00
4%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
24%
34
27,00-27,50
45%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:25

Brent 75.5

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:26

  Вкладчик1234 написав:
  yuri_m написав:Важно, что "Нафтогаз" заполнил хранилища еще в начале лета на необходимый минимум. Значит сейчас давления большого на курс не будет. Не будут же начальники "Нафтогаза" покупать газ по такой космической цене! Пусть дураки европейцы его гребут. А нам и нашего хватит - есть в хранилищах, плюс внутренняя добыча. На зиму хватит.

:)

на одну зиму, а там далі: лушпинням соняшника, соломою та стеблами соняшника і кукурудзи, та сухими кізяками, там ще де можна зустріти ВРХ
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:27

  Denik написав:Еврокомиссия одобрила выделение €600 млн Украине
https://korrespondent.net/ukraine/43972 ... ln-ukrayne
Фактическая выплата средств Киеву состоится в конце октября, подчеркнул Валдис Домбровскис.
Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Об этом сказал вице-президент ЕК и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина в среду, 15 сентября.

"Комиссия приняла решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС Украине в размере 600 млн евро. Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 млрд евро", – сообщил он в комментарии.

Еврокомиссар отметил, что решение принято как следствие выполнения всех условий для предоставления средств.

"Украина выполнила согласованные политические условия, что вместе с хорошим прогрессом в отношении текущей программы Украины с МВФ позволило Комиссии прийти к позитивному решению относительно второго взноса. Фактическая выплата средств состоится в конце октября", – заявил Домбровскис.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение Еврокомиссии.

"Благодарен руководству ЕС за положительную оценку внедряемых Украины реформ. Это свидетельство солидарности Украины и Евросоюза в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19", – написал глава государства в Twitter.

якщо все добре, навіщо нам їхні подачки?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:37

  somilitark написав:
  Мизантрóп написав:
  somilitark написав:ситуация на табло обмінників це справжній жах.
доколе?
В чем их жах? Ну сдадут пару сот в неделю на закурить и заварить не за 5400 , а за 5360.
40грн. не жах))
деловая активность-жах

Дослідження поважних вчених довело, що втрата грошей для людини є одним з найболючиших в житті.
Тому це не 40 гривень з сотки втрати, а набагато більше, бо по-перше вони втратили небагато, але втратили, по-друге намагались заробити, а прибутку нема, по-третє вони думали, що всіх нажухали, а вийшло що ринок чудово на табло обмінників засвітив "хто дурень".
Ось чому так всі сором'язливо поховалися по норам, бо нема про що говорити, а хто дурень і так зрозуміло)))

п.с. Щодо ділової активності: мені здається що оживаємо, аби карантіну знову не було, по коркам в столиці так взагалі здається, шо 2008-й був якимось недорозумінням, колись постало питання купівлі не накритого паркомісця біля будинку, так я довго вагався, все таки 2000 грн за облаштування, при курсі 8 якось не хотілось викидать, тим паче, що місця було вдосталь, а автівок не дуже, а зараз я думаю: чого не взяв 2, бо другу автівку мою нема де паркувати, спробуй злови місце поблище до будки з охоронцем..
А ще малий мій каже: назбираю грошей і хочу спробувати, що то за мед "автомобілізм".
Так що люди багатіють, просто конкуренція дуже велика в усьому і витрати великі, ось і здається "що усе йде не так" :wink:

у вас шизофренія, якщо рахуєте у двох фіатних грошових одиницях одночасно.
або в доларі, або в гривні.

В мене "домашня" бухгалтерія ведеться в доларах
І якщо мав потратити $200, то потім стало просто на мінус $200 менше.
Не залежно, помінялися вони на 5400 грн, чи на 3 ящика горілки.
Чи як та ваша покійна бабці мав би переживати за 100К радянських фуфлів.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Дефіцит більше 10%? Як це можливо?

Дефіцит до ВВП рахується, а не до доходів бюджету.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:14

На нашей земле можно не только выращивать , но и раскинуть солнечные панели и производить энергию ...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:23

  sani_2012 написав:На нашей земле можно не только выращивать , но и раскинуть солнечные панели и производить энергию ...

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Ею ещё и торговать можно
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:34

  sani_2012 написав:На нашей земле можно не только выращивать , но и раскинуть солнечные панели и производить энергию ...

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только на юге.
vitaliian
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