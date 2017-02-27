yuri_m написав:Важно, что "Нафтогаз" заполнил хранилища еще в начале лета на необходимый минимум. Значит сейчас давления большого на курс не будет. Не будут же начальники "Нафтогаза" покупать газ по такой космической цене! Пусть дураки европейцы его гребут. А нам и нашего хватит - есть в хранилищах, плюс внутренняя добыча. На зиму хватит.
на одну зиму, а там далі: лушпинням соняшника, соломою та стеблами соняшника і кукурудзи, та сухими кізяками, там ще де можна зустріти ВРХ
Фактическая выплата средств Киеву состоится в конце октября, подчеркнул Валдис Домбровскис. Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Об этом сказал вице-президент ЕК и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина в среду, 15 сентября.
"Комиссия приняла решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС Украине в размере 600 млн евро. Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 млрд евро", – сообщил он в комментарии.
Еврокомиссар отметил, что решение принято как следствие выполнения всех условий для предоставления средств.
"Украина выполнила согласованные политические условия, что вместе с хорошим прогрессом в отношении текущей программы Украины с МВФ позволило Комиссии прийти к позитивному решению относительно второго взноса. Фактическая выплата средств состоится в конце октября", – заявил Домбровскис.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение Еврокомиссии.
"Благодарен руководству ЕС за положительную оценку внедряемых Украины реформ. Это свидетельство солидарности Украины и Евросоюза в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19", – написал глава государства в Twitter.
somilitark написав:ситуация на табло обмінників це справжній жах.
доколе? В чем их жах? Ну сдадут пару сот в неделю на закурить и заварить не за 5400 , а за 5360. 40грн. не жах)) деловая активность-жах
Дослідження поважних вчених довело, що втрата грошей для людини є одним з найболючиших в житті. Тому це не 40 гривень з сотки втрати, а набагато більше, бо по-перше вони втратили небагато, але втратили, по-друге намагались заробити, а прибутку нема, по-третє вони думали, що всіх нажухали, а вийшло що ринок чудово на табло обмінників засвітив "хто дурень". Ось чому так всі сором'язливо поховалися по норам, бо нема про що говорити, а хто дурень і так зрозуміло)))
п.с. Щодо ділової активності: мені здається що оживаємо, аби карантіну знову не було, по коркам в столиці так взагалі здається, шо 2008-й був якимось недорозумінням, колись постало питання купівлі не накритого паркомісця біля будинку, так я довго вагався, все таки 2000 грн за облаштування, при курсі 8 якось не хотілось викидать, тим паче, що місця було вдосталь, а автівок не дуже, а зараз я думаю: чого не взяв 2, бо другу автівку мою нема де паркувати, спробуй злови місце поблище до будки з охоронцем.. А ще малий мій каже: назбираю грошей і хочу спробувати, що то за мед "автомобілізм". Так що люди багатіють, просто конкуренція дуже велика в усьому і витрати великі, ось і здається "що усе йде не так"
у вас шизофренія, якщо рахуєте у двох фіатних грошових одиницях одночасно. або в доларі, або в гривні.
В мене "домашня" бухгалтерія ведеться в доларах І якщо мав потратити $200, то потім стало просто на мінус $200 менше. Не залежно, помінялися вони на 5400 грн, чи на 3 ящика горілки. Чи як та ваша покійна бабці мав би переживати за 100К радянських фуфлів.
Denik написав:Думаю, що для оленів увімкнеться нова зрада: курс буде рости, бо збільшилася кількість хворих на ковід і буде локдаун.
Давайте заканчивать уже с этой безнравственной риторикой. Доходы населения на 87% гривневые и только на 13% - валютные. Соответственно, если кто-то ожидает роста курса доллара - это не значит, что он желает роста курса доллара. В большинстве случаев будет как раз наоборот. С т.з. макроэкономики само укрепление доллара - не всегда зрада, а укрепление гривны - не всегда перемога. Все нужно рассматривать в сложном мультифакторном контексте, что и призывает делать название ветки
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе, реагируя на рост доллара в мире, уверенно пошли вверх и за час выросли на 4 копейки. После получаса равновесной торговли выросли еще на полкопейки и снова остановились. В мире доллар с раннего утра растет и уже с изрядным избытком отыграл вчерашнее падение. Справочный курс встретили котировками 26.6650 - 26.6850, что на 4.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера купил плановые 5 млн. Остатки на коррсчетах выросли за счет расходов казначейства и уменьшения объема суточных сертификатов.
Во вторник объем МБ уменьшился с 532.2 до 517.2 млн. Чистый спрос на пятерку меньше. Клиентский спрос увеличился и превысил чуть сократившееся предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Denik написав:Думаю, що для оленів увімкнеться нова зрада: курс буде рости, бо збільшилася кількість хворих на ковід і буде локдаун.
Для чего писать ерунду, да ещё и перемешивая их мемами? Сосредоточтесь лучше на ценах на руду, сталь, пшеницу и кукурузу. Что там с нерезами в ОВДП? Какие перспективы экономики? что там с ВВП, инвестициями? А от того что кто то пересмортев журналистов-недоучек по ящику, побежал куда то (хотя можно с дома это сделать) и купил аж 50 долларов и объявит об этом в фейсбуке для своих 20 соседей-подписчиков - сильно погоды не сделает. Да и не делало никогда. Даже в старые времена. Всегда рулил и будет рулить крупняк.