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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8290829182928293

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 141
Менше 26,00
4%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
24%
34
27,00-27,50
45%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lrs7719 написав:Сосредоточтесь лучше на ценах на руду, сталь, пшеницу и кукурузу. Что там с нерезами в ОВДП? Какие перспективы экономики? что там с ВВП, инвестициями?

Ціна на руду ще на 3 долари вниз, але відправлення з Порт-Хедланд та плани постачання Вале - теж вниз. Іде війна Політбюро Китаю із постачальниками.
Сталь - без змін.
Пшениця та кукурудза - теж без змін, не зважаючи на збільшення врожаю кукурудзи в звіті ЮСДА. По соняшнику - немає свіжих даних, хоча по факту він зібраний більше ніж на третину.
По нерезам - рух за вчора нульовий, але розпродаж продовжуватиметься.
По інвестиціях - Метінвест почав будувати цех за 1 мільярд доларів розміром 750х140 м в Маріуполі.
В цілому - фундаментальних змін немає.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:в Маріуполі

Смелое решение. В случае активизации - Мариуполь будет потерян втечении 2-3 дней.

Ну и даже в спокойное время торговая блокада города пустяковое дело.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:39

Denik

По вашій оцінці, скільки доларів із 100 залишається в Україні з експортованого насіння або руди?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:57

  Hotab написав:
  Denik написав:в Маріуполі

Смелое решение. В случае активизации - Мариуполь будет потерян втечении 2-3 дней.
Ну и даже в спокойное время торговая блокада города пустяковое дело.


Не исключено, что стейкхолдеры получили с Банковой, если не гарантии (какие м.б. гарантии с самоизолированным шаманистом?), то некие вводные:
... Эпицентр К также работает над открытием пяти ТЦ оптимального формата (6100 кв. м) на востоке Украины – в Северодонецке, Славянске, Рубежном, Бахмуте и Покровском. Кроме этого, в работе находятся ТЦ оптимального формата в Александрии, Бердичеве, Кривом Роге (второй в этом городе). Для Бердянска разрабатывается проект площадью около 20 000 кв.м.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:Смелое решение. В случае активизации - Мариуполь будет потерян втечении 2-3 дней.

Це нічим не обгрунтована думка. Я нагадаю, що за Широкіне воювали з півроку.
  Hotab написав:Ну и даже в спокойное время торговая блокада города пустяковое дело.

Будь-яка спроба торгової блокади зараз з імовірністю 80% закінчиться створенням караванів з кораблів під прикриттям катерів на Азові, спроба відкриття вогню по катерам завершиться залпом Нептунів по суднам, що спробують робити блокаду. Десь із 23-24 року залпу Нептунів буде достатньо щоб знищити весь ЧФРФ та перекрити експорт нафти із Новоросійська. Про експорт РФ з портів Азовського моря просто промовчу.
Тепер риторичне питання: - Росії це треба?
  Grand Touring написав:Denik

По вашій оцінці, скільки доларів із 100 залишається в Україні з експортованого насіння або руди?

При поточних цінах з руди лишається 60-70% від ціни в Китаї.
З соняшника - 80-90% від ціни FOB.
Denik
 
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