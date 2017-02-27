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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:04
lrs7719 написав:
Сосредоточтесь лучше на ценах на руду, сталь, пшеницу и кукурузу. Что там с нерезами в ОВДП? Какие перспективы экономики? что там с ВВП, инвестициями?
Ціна на руду ще на 3 долари вниз, але відправлення з Порт-Хедланд та плани постачання Вале - теж вниз. Іде війна Політбюро Китаю із постачальниками.
Сталь - без змін.
Пшениця та кукурудза - теж без змін, не зважаючи на збільшення врожаю кукурудзи в звіті ЮСДА. По соняшнику - немає свіжих даних, хоча по факту він зібраний більше ніж на третину.
По нерезам - рух за вчора нульовий, але розпродаж продовжуватиметься.
По інвестиціях - Метінвест почав будувати цех за 1 мільярд доларів розміром 750х140 м в Маріуполі.
В цілому - фундаментальних змін немає.
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Denik
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:33
Denik написав:
в Маріуполі
Смелое решение. В случае активизации - Мариуполь будет потерян втечении 2-3 дней.
Ну и даже в спокойное время торговая блокада города пустяковое дело.
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Hotab
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:39
Denik
По вашій оцінці, скільки доларів із 100 залишається в Україні з експортованого насіння або руди?
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:57
Hotab написав: Denik написав:
в Маріуполі
Смелое решение. В случае активизации - Мариуполь будет потерян втечении 2-3 дней.
Ну и даже в спокойное время торговая блокада города пустяковое дело.
Не исключено, что стейкхолдеры получили с Банковой, если не гарантии (какие м.б. гарантии с самоизолированным шаманистом?), то некие вводные:
... Эпицентр К также работает над открытием пяти ТЦ оптимального формата (6100 кв. м) на востоке Украины – в Северодонецке, Славянске, Рубежном, Бахмуте и Покровском. Кроме этого, в работе находятся ТЦ оптимального формата в Александрии, Бердичеве, Кривом Роге (второй в этом городе). Для Бердянска разрабатывается проект площадью около 20 000 кв.м.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 13:12
Hotab написав:
Смелое решение. В случае активизации - Мариуполь будет потерян втечении 2-3 дней.
Це нічим не обгрунтована думка. Я нагадаю, що за Широкіне воювали з півроку.
Hotab написав:
Ну и даже в спокойное время торговая блокада города пустяковое дело.
Будь-яка спроба торгової блокади зараз з імовірністю 80% закінчиться створенням караванів з кораблів під прикриттям катерів на Азові, спроба відкриття вогню по катерам завершиться залпом Нептунів по суднам, що спробують робити блокаду. Десь із 23-24 року залпу Нептунів буде достатньо щоб знищити весь ЧФРФ та перекрити експорт нафти із Новоросійська. Про експорт РФ з портів Азовського моря просто промовчу.
Тепер риторичне питання: - Росії це треба?
Grand Touring написав:
Denik
По вашій оцінці, скільки доларів із 100 залишається в Україні з експортованого насіння або руди?
При поточних цінах з руди лишається 60-70% від ціни в Китаї.
З соняшника - 80-90% від ціни FOB.
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Denik
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