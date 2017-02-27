somilitark написав:

Мизантрóп написав: somilitark написав: ситуация на табло обмінників це справжній жах. ситуация на табло обмінників це справжній жах. доколе?

В чем их жах? Ну сдадут пару сот в неделю на закурить и заварить не за 5400 , а за 5360.

40грн. не жах))

деловая активность-жах доколе?В чем их жах? Ну сдадут пару сот в неделю на закурить и заварить не за 5400 , а за 5360.40грн. не жах))деловая активность-жах

Дослідження поважних вчених довело, що втрата грошей для людини є одним з найболючиших в житті.Тому це не 40 гривень з сотки втрати, а набагато більше, бо по-перше вони втратили небагато, але втратили, по-друге намагались заробити, а прибутку нема, по-третє вони думали, що всіх нажухали, а вийшло що ринок чудово на табло обмінників засвітив "хто дурень".Ось чому так всі сором'язливо поховалися по норам, бо нема про що говорити, а хто дурень і так зрозуміло)))п.с. Щодо ділової активності: мені здається що оживаємо, аби карантіну знову не було, по коркам в столиці так взагалі здається, шо 2008-й був якимось недорозумінням, колись постало питання купівлі не накритого паркомісця біля будинку, так я довго вагався, все таки 2000 грн за облаштування, при курсі 8 якось не хотілось викидать, тим паче, що місця було вдосталь, а автівок не дуже, а зараз я думаю: чого не взяв 2, бо другу автівку мою нема де паркувати, спробуй злови місце поблище до будки з охоронцем..А ще малий мій каже: назбираю грошей і хочу спробувати, що то за мед "автомобілізм".Так що люди багатіють, просто конкуренція дуже велика в усьому і витрати великі, ось і здається "що усе йде не так"