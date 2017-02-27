somilitark написав:ситуация на табло обмінників це справжній жах.
доколе? В чем их жах? Ну сдадут пару сот в неделю на закурить и заварить не за 5400 , а за 5360. 40грн. не жах)) деловая активность-жах
Дослідження поважних вчених довело, що втрата грошей для людини є одним з найболючиших в житті. Тому це не 40 гривень з сотки втрати, а набагато більше, бо по-перше вони втратили небагато, але втратили, по-друге намагались заробити, а прибутку нема, по-третє вони думали, що всіх нажухали, а вийшло що ринок чудово на табло обмінників засвітив "хто дурень". Ось чому так всі сором'язливо поховалися по норам, бо нема про що говорити, а хто дурень і так зрозуміло)))
п.с. Щодо ділової активності: мені здається що оживаємо, аби карантіну знову не було, по коркам в столиці так взагалі здається, шо 2008-й був якимось недорозумінням, колись постало питання купівлі не накритого паркомісця біля будинку, так я довго вагався, все таки 2000 грн за облаштування, при курсі 8 якось не хотілось викидать, тим паче, що місця було вдосталь, а автівок не дуже, а зараз я думаю: чого не взяв 2, бо другу автівку мою нема де паркувати, спробуй злови місце поблище до будки з охоронцем.. А ще малий мій каже: назбираю грошей і хочу спробувати, що то за мед "автомобілізм". Так що люди багатіють, просто конкуренція дуже велика в усьому і витрати великі, ось і здається "що усе йде не так"
у вас шизофренія, якщо рахуєте у двох фіатних грошових одиницях одночасно. або в доларі, або в гривні.
В мене "домашня" бухгалтерія ведеться в доларах І якщо мав потратити $200, то потім стало просто на мінус $200 менше. Не залежно, помінялися вони на 5400 грн, чи на 3 ящика горілки. Чи як та ваша покійна бабці мав би переживати за 100К радянських фуфлів.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе, реагируя на рост доллара в мире, уверенно пошли вверх и за час выросли на 4 копейки. После получаса равновесной торговли выросли еще на полкопейки и снова остановились. В мире доллар с раннего утра растет и уже с изрядным избытком отыграл вчерашнее падение. Справочный курс встретили котировками 26.6650 - 26.6850, что на 4.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера купил плановые 5 млн. Остатки на коррсчетах выросли за счет расходов казначейства и уменьшения объема суточных сертификатов.
Во вторник объем МБ уменьшился с 532.2 до 517.2 млн. Чистый спрос на пятерку меньше. Клиентский спрос увеличился и превысил чуть сократившееся предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
lrs7719 написав:Сосредоточтесь лучше на ценах на руду, сталь, пшеницу и кукурузу. Что там с нерезами в ОВДП? Какие перспективы экономики? что там с ВВП, инвестициями?
Ціна на руду ще на 3 долари вниз, але відправлення з Порт-Хедланд та плани постачання Вале - теж вниз. Іде війна Політбюро Китаю із постачальниками. Сталь - без змін. Пшениця та кукурудза - теж без змін, не зважаючи на збільшення врожаю кукурудзи в звіті ЮСДА. По соняшнику - немає свіжих даних, хоча по факту він зібраний більше ніж на третину. По нерезам - рух за вчора нульовий, але розпродаж продовжуватиметься. По інвестиціях - Метінвест почав будувати цех за 1 мільярд доларів розміром 750х140 м в Маріуполі. В цілому - фундаментальних змін немає.
lrs7719 написав:Сосредоточтесь лучше на ценах на руду, сталь, пшеницу и кукурузу. Что там с нерезами в ОВДП? Какие перспективы экономики? что там с ВВП, инвестициями?
Ціна на руду ще на 3 долари вниз, але відправлення з Порт-Хедланд та плани постачання Вале - теж вниз. Іде війна Політбюро Китаю із постачальниками. Сталь - без змін. Пшениця та кукурудза - теж без змін, не зважаючи на збільшення врожаю кукурудзи в звіті ЮСДА. По соняшнику - немає свіжих даних, хоча по факту він зібраний більше ніж на третину. По нерезам - рух за вчора нульовий, але розпродаж продовжуватиметься. По інвестиціях - Метінвест почав будувати цех за 1 мільярд доларів розміром 750х140 м в Маріуполі. В цілому - фундаментальних змін немає.
Вельми цікава інформація! Але краще напишіть, коли ж нарешті буде хоч 26,50 за долар, я вже не кажу за 26? Де ті мільярди доларів від продавців збіжжя?
flyman написав:на одну зиму, а там далі: лушпинням соняшника, соломою та стеблами соняшника і кукурудзи, та сухими кізяками, там ще де можна зустріти ВРХ
А дальше может новый кризис и газ снова по 150-200 баксов. Как бы там ни было, а нет смысла сейчас его нагребать по 900-950, особенно когда есть в запасах необходимый на зиму минимум. Не будет спроса - не будет и таких бешеных цен! Сами же бараны и разгоняют ажиотаж. Европа прикрыла свои шахты и ТЭС, а теперь ее на газовую иглу снова подсаживают россияне.