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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8290829182928293>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 141
Менше 26,00
4%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
24%
34
27,00-27,50
45%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:37

  somilitark написав:
  Мизантрóп написав:
  somilitark написав:ситуация на табло обмінників це справжній жах.
доколе?
В чем их жах? Ну сдадут пару сот в неделю на закурить и заварить не за 5400 , а за 5360.
40грн. не жах))
деловая активность-жах

Дослідження поважних вчених довело, що втрата грошей для людини є одним з найболючиших в житті.
Тому це не 40 гривень з сотки втрати, а набагато більше, бо по-перше вони втратили небагато, але втратили, по-друге намагались заробити, а прибутку нема, по-третє вони думали, що всіх нажухали, а вийшло що ринок чудово на табло обмінників засвітив "хто дурень".
Ось чому так всі сором'язливо поховалися по норам, бо нема про що говорити, а хто дурень і так зрозуміло)))

п.с. Щодо ділової активності: мені здається що оживаємо, аби карантіну знову не було, по коркам в столиці так взагалі здається, шо 2008-й був якимось недорозумінням, колись постало питання купівлі не накритого паркомісця біля будинку, так я довго вагався, все таки 2000 грн за облаштування, при курсі 8 якось не хотілось викидать, тим паче, що місця було вдосталь, а автівок не дуже, а зараз я думаю: чого не взяв 2, бо другу автівку мою нема де паркувати, спробуй злови місце поблище до будки з охоронцем..
А ще малий мій каже: назбираю грошей і хочу спробувати, що то за мед "автомобілізм".
Так що люди багатіють, просто конкуренція дуже велика в усьому і витрати великі, ось і здається "що усе йде не так" :wink:

у вас шизофренія, якщо рахуєте у двох фіатних грошових одиницях одночасно.
або в доларі, або в гривні.

В мене "домашня" бухгалтерія ведеться в доларах
І якщо мав потратити $200, то потім стало просто на мінус $200 менше.
Не залежно, помінялися вони на 5400 грн, чи на 3 ящика горілки.
Чи як та ваша покійна бабці мав би переживати за 100К радянських фуфлів.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Дефіцит більше 10%? Як це можливо?

Дефіцит до ВВП рахується, а не до доходів бюджету.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:31

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

sani_2012 написав:26.62 МБ

*Відправлено з Чату
Да ну опять же сглазил))))
funky77
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.09.2021.......................26,6557
Доллар прибавил копейку.

МКГ*............7.2262............7.2300...........+0.05%

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе, реагируя на рост доллара в мире, уверенно пошли вверх и за час выросли на 4 копейки. После получаса равновесной торговли выросли еще на полкопейки и снова остановились.
В мире доллар с раннего утра растет и уже с изрядным избытком отыграл вчерашнее падение.
Справочный курс встретили котировками 26.6650 - 26.6850, что на 4.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера купил плановые 5 млн.
Остатки на коррсчетах выросли за счет расходов казначейства и уменьшения объема суточных сертификатов.

Во вторник объем МБ уменьшился с 532.2 до 517.2 млн. Чистый спрос на пятерку меньше. Клиентский спрос увеличился и превысил чуть сократившееся предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:32

Колеги форумчани,
всім доброго дня та здоров'я.
Сьогодні, 16 вересня, в шановного градоначальника-засновника гілки,
Дяді Саші (ДС) - День Народження :cry:
Давайте згадаємо його з посмішкою та добрим словом
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lrs7719 написав:Сосредоточтесь лучше на ценах на руду, сталь, пшеницу и кукурузу. Что там с нерезами в ОВДП? Какие перспективы экономики? что там с ВВП, инвестициями?

Ціна на руду ще на 3 долари вниз, але відправлення з Порт-Хедланд та плани постачання Вале - теж вниз. Іде війна Політбюро Китаю із постачальниками.
Сталь - без змін.
Пшениця та кукурудза - теж без змін, не зважаючи на збільшення врожаю кукурудзи в звіті ЮСДА. По соняшнику - немає свіжих даних, хоча по факту він зібраний більше ніж на третину.
По нерезам - рух за вчора нульовий, але розпродаж продовжуватиметься.
По інвестиціях - Метінвест почав будувати цех за 1 мільярд доларів розміром 750х140 м в Маріуполі.
В цілому - фундаментальних змін немає.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:39

Denik

По вашій оцінці, скільки доларів із 100 залишається в Україні з експортованого насіння або руди?
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:49

  Denik написав:
  lrs7719 написав:Сосредоточтесь лучше на ценах на руду, сталь, пшеницу и кукурузу. Что там с нерезами в ОВДП? Какие перспективы экономики? что там с ВВП, инвестициями?

Ціна на руду ще на 3 долари вниз, але відправлення з Порт-Хедланд та плани постачання Вале - теж вниз. Іде війна Політбюро Китаю із постачальниками.
Сталь - без змін.
Пшениця та кукурудза - теж без змін, не зважаючи на збільшення врожаю кукурудзи в звіті ЮСДА. По соняшнику - немає свіжих даних, хоча по факту він зібраний більше ніж на третину.
По нерезам - рух за вчора нульовий, але розпродаж продовжуватиметься.
По інвестиціях - Метінвест почав будувати цех за 1 мільярд доларів розміром 750х140 м в Маріуполі.
В цілому - фундаментальних змін немає.

Вельми цікава інформація!
Але краще напишіть, коли ж нарешті буде хоч 26,50 за долар, я вже не кажу за 26? Де ті мільярди доларів від продавців збіжжя?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:17

  flyman написав:на одну зиму, а там далі: лушпинням соняшника, соломою та стеблами соняшника і кукурудзи, та сухими кізяками, там ще де можна зустріти ВРХ

А дальше может новый кризис и газ снова по 150-200 баксов. Как бы там ни было, а нет смысла сейчас его нагребать по 900-950, особенно когда есть в запасах необходимый на зиму минимум. Не будет спроса - не будет и таких бешеных цен! Сами же бараны и разгоняют ажиотаж. Европа прикрыла свои шахты и ТЭС, а теперь ее на газовую иглу снова подсаживают россияне.
yuri_m
 
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