Додано: Чет 16 вер, 2021 14:30

zРадио написав: Давайте заканчивать уже с этой безнравственной риторикой. Доходы населения на 87% гривневые и только на 13% - валютные. Соответственно, если кто-то ожидает роста курса доллара - это не значит, что он желает роста курса доллара. В большинстве случаев будет как раз наоборот. С т.з. макроэкономики само укрепление доллара - не всегда зрада, а укрепление гривны - не всегда перемога. Все нужно рассматривать в сложном мультифакторном контексте, что и призывает делать название ветки Давайте заканчивать уже с этой безнравственной риторикой. Доходы населения на 87% гривневые и только на 13% - валютные. Соответственно, если кто-то ожидает роста курса доллара - это не значит, что он желает роста курса доллара. В большинстве случаев будет как раз наоборот. С т.з. макроэкономики само укрепление доллара - не всегда зрада, а укрепление гривны - не всегда перемога. Все нужно рассматривать в сложном мультифакторном контексте, что и призывает делать название ветки

Одно с другим очень взаимосвязано. Вот к примеру с начала пандемии в марте 2020 года население Украины потратило на 85 миллиардов гривен больше, чем заработало за тот же период. Это так сказать чистый убыток населения, то есть тупо проедали заначки. Итого 3 миллиарда долларов было извлечено из матрасов и поменяно на гривну. И это не считая возросшего потока валюты от заробитчан после того, как снова открыли границы для выезда на работу. Вот и выходит, что карантин и тем более локдаун способствуют укреплению гривны из-за перехода экономики в режим проедания резервов. Как на уровне страны, так и конкретно по каждому гражданину. Сбрасываются все активы из заначек и меняются на гривну. Вот и выходит, что формально локдаун дает видимость усиления национальной валюты, а по факту это просто вытряхивание карманов...