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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8290829182928293

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 141
Менше 26,00
4%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
24%
34
27,00-27,50
45%
64
27,50-28,00
11%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:30

  zРадио написав:Давайте заканчивать уже с этой безнравственной риторикой. Доходы населения на 87% гривневые и только на 13% - валютные. Соответственно, если кто-то ожидает роста курса доллара - это не значит, что он желает роста курса доллара. В большинстве случаев будет как раз наоборот. С т.з. макроэкономики само укрепление доллара - не всегда зрада, а укрепление гривны - не всегда перемога. Все нужно рассматривать в сложном мультифакторном контексте, что и призывает делать название ветки

Одно с другим очень взаимосвязано. Вот к примеру с начала пандемии в марте 2020 года население Украины потратило на 85 миллиардов гривен больше, чем заработало за тот же период. Это так сказать чистый убыток населения, то есть тупо проедали заначки. Итого 3 миллиарда долларов было извлечено из матрасов и поменяно на гривну. И это не считая возросшего потока валюты от заробитчан после того, как снова открыли границы для выезда на работу. Вот и выходит, что карантин и тем более локдаун способствуют укреплению гривны из-за перехода экономики в режим проедания резервов. Как на уровне страны, так и конкретно по каждому гражданину. Сбрасываются все активы из заначек и меняются на гривну. Вот и выходит, что формально локдаун дает видимость усиления национальной валюты, а по факту это просто вытряхивание карманов...
yuri_m
 
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