somilitark написав:ситуация на табло обмінників це справжній жах.
доколе? В чем их жах? Ну сдадут пару сот в неделю на закурить и заварить не за 5400 , а за 5360. 40грн. не жах)) деловая активность-жах
Дослідження поважних вчених довело, що втрата грошей для людини є одним з найболючиших в житті. Тому це не 40 гривень з сотки втрати, а набагато більше, бо по-перше вони втратили небагато, але втратили, по-друге намагались заробити, а прибутку нема, по-третє вони думали, що всіх нажухали, а вийшло що ринок чудово на табло обмінників засвітив "хто дурень". Ось чому так всі сором'язливо поховалися по норам, бо нема про що говорити, а хто дурень і так зрозуміло)))
п.с. Щодо ділової активності: мені здається що оживаємо, аби карантіну знову не було, по коркам в столиці так взагалі здається, шо 2008-й був якимось недорозумінням, колись постало питання купівлі не накритого паркомісця біля будинку, так я довго вагався, все таки 2000 грн за облаштування, при курсі 8 якось не хотілось викидать, тим паче, що місця було вдосталь, а автівок не дуже, а зараз я думаю: чого не взяв 2, бо другу автівку мою нема де паркувати, спробуй злови місце поблище до будки з охоронцем.. А ще малий мій каже: назбираю грошей і хочу спробувати, що то за мед "автомобілізм". Так що люди багатіють, просто конкуренція дуже велика в усьому і витрати великі, ось і здається "що усе йде не так"
у вас шизофренія, якщо рахуєте у двох фіатних грошових одиницях одночасно. або в доларі, або в гривні.
В мене "домашня" бухгалтерія ведеться в доларах І якщо мав потратити $200, то потім стало просто на мінус $200 менше. Не залежно, помінялися вони на 5400 грн, чи на 3 ящика горілки. Чи як та ваша покійна бабці мав би переживати за 100К радянських фуфлів.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе, реагируя на рост доллара в мире, уверенно пошли вверх и за час выросли на 4 копейки. После получаса равновесной торговли выросли еще на полкопейки и снова остановились. В мире доллар с раннего утра растет и уже с изрядным избытком отыграл вчерашнее падение. Справочный курс встретили котировками 26.6650 - 26.6850, что на 4.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера купил плановые 5 млн. Остатки на коррсчетах выросли за счет расходов казначейства и уменьшения объема суточных сертификатов.
Во вторник объем МБ уменьшился с 532.2 до 517.2 млн. Чистый спрос на пятерку меньше. Клиентский спрос увеличился и превысил чуть сократившееся предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
lrs7719 написав:Сосредоточтесь лучше на ценах на руду, сталь, пшеницу и кукурузу. Что там с нерезами в ОВДП? Какие перспективы экономики? что там с ВВП, инвестициями?
Ціна на руду ще на 3 долари вниз, але відправлення з Порт-Хедланд та плани постачання Вале - теж вниз. Іде війна Політбюро Китаю із постачальниками. Сталь - без змін. Пшениця та кукурудза - теж без змін, не зважаючи на збільшення врожаю кукурудзи в звіті ЮСДА. По соняшнику - немає свіжих даних, хоча по факту він зібраний більше ніж на третину. По нерезам - рух за вчора нульовий, але розпродаж продовжуватиметься. По інвестиціях - Метінвест почав будувати цех за 1 мільярд доларів розміром 750х140 м в Маріуполі. В цілому - фундаментальних змін немає.
Вельми цікава інформація! Але краще напишіть, коли ж нарешті буде хоч 26,50 за долар, я вже не кажу за 26? Де ті мільярди доларів від продавців збіжжя?
flyman написав:на одну зиму, а там далі: лушпинням соняшника, соломою та стеблами соняшника і кукурудзи, та сухими кізяками, там ще де можна зустріти ВРХ
А дальше может новый кризис и газ снова по 150-200 баксов. Как бы там ни было, а нет смысла сейчас его нагребать по 900-950, особенно когда есть в запасах необходимый на зиму минимум. Не будет спроса - не будет и таких бешеных цен! Сами же бараны и разгоняют ажиотаж. Европа прикрыла свои шахты и ТЭС, а теперь ее на газовую иглу снова подсаживают россияне.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............16.09.2021...........17.09.2021 дата розрахунку..............15.09.2021............16.09.2021 Євро.................................31,517...................31,37...-0.47% Долар США......................26,645...................26,6672...+0.08% После полудня доллар прибавил еще чуть больше копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе, реагируя на рост доллара в мире, уверенно пошли вверх и за час выросли на 4 копейки. После получаса равновесной торговли выросли еще на полкопейки и снова остановились. В мире доллар с раннего утра растет и уже с изрядным избытком отыграл вчерашнее падение. Справочный курс встретили котировками 26.6650 - 26.6850, что на 4.5 копейки выше открытия. После 12 снова пошли в рост и до обеда успели прибавить 2.5 копейки. После обеда приподнялись еще на полкопейки, после чего развернулись и опустились на 2 копейки. Больше движений не было. В мире доллар после полудня немного откатился, что по времени совпало с нашим разворотом, а потом снова уверенно пошел в рост, обновив недельный максимум. Официальный курс встретили котировками 26.6750 - 26.6950. За день выросли на 5.5 копеек относительно открытия и на 4 копейки относительно вчерашнего закрытия. Сегодня тенденции соответствовали общемировым.
Этот день в истории: 2020 - 28.1195 (+6) -147 2019 - 24.7714 (+6) +189
Четверг на валютном межбанке прошел активно. И уже какой по счету день – в противостоянии курсовых интересов крупных игроков. Статистика межбанка продолжает радовать наблюдателей, так как объем сделок по Bloomberg за день превысил $200 млн.
Интересно, что Нацбанк сегодня решил взять паузу и даже не выходил на торги с уже традиционной покупкой $5 млн. И произошло это в тот момент, когда котировки естественным образом начали расти за счет увеличения спроса на валюту. Это косвенно подтверждает предположение аналитиков о том, что регулятор устраивает постепенный рост курса доллара. Порадовал рост официального курса и таможенников с налоговиками, а также экспортеров.
Спрос на валюту превышал предложение и котировки плавно росли. С утренних 26,62/26,64 к 11 часам доллар вырос до 26,65/26,67 гривен, а к 12 часам и до 26,665/26,685.
Многие покупатели надеялись, что это кратковременное явление и что к обеду ситуация изменится. Но сегодня этого не произошло. Небольшая нехватка валюты чувствовалась весь день и к 13 часам котировки доллара выросли до 26,685/26,705 гривен, а после обеда дошли даже до отметки 26,69/26,71.
Но затем покупателей уже становилось все меньше и продавцы чуть снизили свои аппетиты в части выставления ценников продаж доллара. Это отразилось на общем настроении рынка и к 15 часам доллар остановился на отметке 26,68/26,70 и продержался с очень малыми отклонениями в этих пределах уже до самого конца сессии.
Большинство участников рынка не склонны драматизировать сегодняшний рост котировок и считают, что это лишь ситуативные колебания без особых последствий для общего развития событий на валютном межбанке.
Главные события 16 сентября на валютном рынке:
Доллар вырос на 6 копеек — с утренних 26,62/26,64 гривен до 26,68/26,70 гривен к концу сессии.
Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,6557 гривен за доллар, а официальный курс на 17 сентября 2021 года установлен на уровне 26,6672 гривен за доллар.