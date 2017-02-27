orest написав:Тому, досягнути рівня 26,5 буде не так просто, як, зрештою, і 27,5, підозрюю
Вже який день написане 10 вересня підтверджується. Не зважаючи на значний обсяг експортної валюти на МБ попит сезонно також присутній. А якщо якісь надлишки залишаються, то їх підбирає НБУ і готівковий ринок, на якому попит давно і відчутно більший. Все що нижче 26,7 розкупляється на МБ миттєво. На світових ринках ціни на продукцію металургів впали, тому флагманом чинників міцної грн залишаються тільки аграрії. До речі, ціни на аграрну продукцію ризикують бути високими ще довго https://interfax.com.ua/news/greendeal/768255.html П.С. Брюсель таки наважився спробувати поставити берлін-москву в стойло https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/16/7307361/ а Норвегія таки рятує Європу від енергетичної кризи. Думаю, зразу після виборів в Німеччині і зріджений газ з США підтягнеться... П.П.С. А ось наслідок залежності від Китаю https://www.profinance.ru/news/2021/09/ ... hipov.html В той час як продукція китайського автопрому виблискує якісними швидкісними моніторами 12-15 дюймів. Як всі ці гіганти WAG-BMW і компанія планують електрокари виробляти без власного виробництва батарей? Все також китайське...
Востаннє редагувалось orest в Чет 16 вер, 2021 19:21, всього редагувалось 1 раз.
orest написав:Тому, досягнути рівня 26,5 буде не так просто, як, зрештою, і 27,5, підозрюю
Вже який день написане 10 вересня підтверджується. Не зважаючи на значний обсяг експортної валюти на МБ попит сезонно також присутній. А якщо якісь надлишки залишаються, то їх підбирає НБУ і готівковий ринок, на якому попит давно і відчутно більший. Все що нижче 26,7 розкупляється на МБ миттєво. На світових ринках ціни на продукцію металургів впали, тому флагманом чинників міцної грн залишаються тільки аграрії. До речі, ціни на аграрну продукцію ризикують бути високими ще довго https://interfax.com.ua/news/greendeal/768255.html П.С. Брюсель таки наважився спробувати поставити берлін-москву в стойло https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/16/7307361/ а Норвегія таки рятує Європу від енергетичної кризи. Думаю, зразу після виборів в Німеччині і зріджений газ з США підтягнеться...
всё это фигня, идёт медленный укрепляж, а по железу тоже стонать не надо: Горнорудные предприятия Украины нарастили валютную выручку от экспорта железорудного сырья (ЖРС) в январе-августе 2021 года в 2,17 раза – до $5,47 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. единственный неожиданный фактор на падение - выплата Ахметову порядка 33 ярдов гривны дивидентов, правда непонятно когда, и скорее всего их размажут...
Искатель написав:Вельми цікава інформація! Але краще напишіть, коли ж нарешті буде хоч 26,50 за долар, я вже не кажу за 26? Де ті мільярди доларів від продавців збіжжя?
Я думаю, що спроба досягти рівня 26,50 на МБ буде завтра або в понеділок. Сьогоднішній підскок на 5 коп - це лише наслідок погашення ОВДП на 1 мільярд. viewtopic.php?p=5296669#p5296669. Під самий кінець місяця можемо підрости - там ще одна значна виплата ОВДП. З початку жовтня - з новими силами донизу. Драйвер тренду донизу - виручка металургів та аграріїв, які з наступного тижня почнуть активну торгівлю соняшником (якого сипе не менше 3 т/га в Центральній на північній Україні), через те, що їм потрібні гроші на посівну.