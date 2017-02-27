orest написав:Тому, досягнути рівня 26,5 буде не так просто, як, зрештою, і 27,5, підозрюю
Вже який день написане 10 вересня підтверджується. Не зважаючи на значний обсяг експортної валюти на МБ попит сезонно також присутній. А якщо якісь надлишки залишаються, то їх підбирає НБУ і готівковий ринок, на якому попит давно і відчутно більший. Все що нижче 26,7 розкупляється на МБ миттєво. На світових ринках ціни на продукцію металургів впали, тому флагманом чинників міцної грн залишаються тільки аграрії. До речі, ціни на аграрну продукцію ризикують бути високими ще довго https://interfax.com.ua/news/greendeal/768255.html П.С. Брюсель таки наважився спробувати поставити берлін-москву в стойло https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/16/7307361/ а Норвегія таки рятує Європу від енергетичної кризи. Думаю, зразу після виборів в Німеччині і зріджений газ з США підтягнеться... П.П.С. А ось наслідок залежності від Китаю https://www.profinance.ru/news/2021/09/ ... hipov.html В той час як продукція китайського автопрому виблискує якісними швидкісними моніторами 12-15 дюймів. Як всі ці гіганти WAG-BMW і компанія планують електрокари виробляти без власного виробництва батарей? Все також китайське...
Востаннє редагувалось orest в Чет 16 вер, 2021 19:21, всього редагувалось 1 раз.
orest написав:Тому, досягнути рівня 26,5 буде не так просто, як, зрештою, і 27,5, підозрюю
Вже який день написане 10 вересня підтверджується. Не зважаючи на значний обсяг експортної валюти на МБ попит сезонно також присутній. А якщо якісь надлишки залишаються, то їх підбирає НБУ і готівковий ринок, на якому попит давно і відчутно більший. Все що нижче 26,7 розкупляється на МБ миттєво. На світових ринках ціни на продукцію металургів впали, тому флагманом чинників міцної грн залишаються тільки аграрії. До речі, ціни на аграрну продукцію ризикують бути високими ще довго https://interfax.com.ua/news/greendeal/768255.html П.С. Брюсель таки наважився спробувати поставити берлін-москву в стойло https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/16/7307361/ а Норвегія таки рятує Європу від енергетичної кризи. Думаю, зразу після виборів в Німеччині і зріджений газ з США підтягнеться...
всё это фигня, идёт медленный укрепляж, а по железу тоже стонать не надо: Горнорудные предприятия Украины нарастили валютную выручку от экспорта железорудного сырья (ЖРС) в январе-августе 2021 года в 2,17 раза – до $5,47 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. единственный неожиданный фактор на падение - выплата Ахметову порядка 33 ярдов гривны дивидентов, правда непонятно когда, и скорее всего их размажут...
Искатель написав:Вельми цікава інформація! Але краще напишіть, коли ж нарешті буде хоч 26,50 за долар, я вже не кажу за 26? Де ті мільярди доларів від продавців збіжжя?
Я думаю, що спроба досягти рівня 26,50 на МБ буде завтра або в понеділок. Сьогоднішній підскок на 5 коп - це лише наслідок погашення ОВДП на 1 мільярд. viewtopic.php?p=5296669#p5296669. Під самий кінець місяця можемо підрости - там ще одна значна виплата ОВДП. З початку жовтня - з новими силами донизу. Драйвер тренду донизу - виручка металургів та аграріїв, які з наступного тижня почнуть активну торгівлю соняшником (якого сипе не менше 3 т/га в Центральній на північній Україні), через те, що їм потрібні гроші на посівну.
Zebra написав:Бюджет 2022 (расходная часть) будет аж $51 млрд долларов по заложенному курсу, или $55 млрд по текущему. Рекорд, если учесть, что без оккупированных территорий. Перспективы очень шикарные, если путинненападет.
перспективы у кого? у зЫленых распильщиков у корыта? тогда да - шикарные - даже не сомневаюсь
Надайте, будь ласка, приклади "розпилів" ( не докази і судові рішення, яких вимагають мародерофіли у відповідь на аналогічні претензії до Педротім). Лише приклади на Вашу думку
Багато питань є до всім знайомого Великого Будівництва, коли за різними даними беруть участь іноземні підрядники та працьють за схемою субпідряду в результаті десь виникає чиїсь "інтереси". Наприклад, https://thepage.ua/news/kolomojskij-uve ... ltora-raza. https://antikor.com.ua/articles/429745- ... _vorovstvo Так, звичайно, щось таки будується, якось економіка в напівдохлому 2020 році, можливо, і підтрималась завдяки цьому будівництву. Але якщо б це був справжній інфраструктурний проєкт з повним завантаженням власних відповідних потужностей та власної робочої сили.... А перекидування ковідних грошей на ці самі дороги (додатково до існуючих коштів дорожнього фонду), яких в минулому році гостро потребувала країна - тим самим влада показала справжнє відношення до людей, от і все.
А наша УкрЗалізниця зі зношеними вагонами, рейковими шляхами - це як була бездона чорна дира, так і залишається при новій владі (яка вже керує 2.5 роки, між іншим). Зе-команда не може це зупинити? Не вірю.
Раз згадував ковідні часи, то ще - а чому один високопоставлений пан так і не відповідає за бізнес на масках навесні 2020 року, які було вивезено.
А держрезерви, які поїли миші.
Та можно багато чого ще згадувати і n-ний раз занурюватися в навколо-політичний бардак - але сенсу в цьому особливого немає. Все одно системно майже нічого не змінюється , а якщо і змінюється, то такими темпами це буде ще дуууууже довго. Влада та політика як були особливим бізнесом, так і лишається. Доречі, пан йшов це все ламати.
Фактів звинувачення звичайно у мене немає ("кінців" та 100% інформаторів зверху не маю , але все бачу-чую; десь звичайно підбрехують, але загальна картина така); так само як зе-команда не може (або не хоче) навести залізобетоних фактів проти своїх політичних опонентів.