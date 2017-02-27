Додано: Чет 16 вер, 2021 22:19

alex10 написав: Alex2007 написав: Zebra написав: Бюджет 2022 (расходная часть) будет аж $51 млрд долларов по заложенному курсу, или $55 млрд по текущему. Рекорд, если учесть, что без оккупированных территорий.

Перспективы очень шикарные , если путинненападет. Бюджет 2022по заложенному курсу, или $55 млрд по текущему. Рекорд, если учесть, что без оккупированных территорий., если путинненападет.



перспективы у кого? у зЫленых распильщиков у корыта? тогда да - шикарные - даже не сомневаюсь перспективы у кого? у зЫленых распильщиков у корыта? тогда да - шикарные - даже не сомневаюсь

Надайте, будь ласка, приклади "розпилів" ( не докази і судові рішення, яких вимагають мародерофіли у відповідь на аналогічні претензії до Педротім). Лише приклади на Вашу думку Надайте, будь ласка, приклади "розпилів" ( не докази і судові рішення, яких вимагають мародерофіли у відповідь на аналогічні претензії до Педротім). Лише приклади на Вашу думку

Багато питань є до всім знайомого Великого Будівництва, коли за різними даними беруть участь іноземні підрядники та працьють за схемою субпідряду в результаті десь виникає чиїсь "інтереси". Наприклад,Так, звичайно, щось таки будується, якось економіка в напівдохлому 2020 році, можливо, і підтрималась завдяки цьому будівництву. Але якщо б це був справжній інфраструктурний проєкт з повним завантаженням власних відповідних потужностей та власної робочої сили....А перекидування ковідних грошей на ці самі дороги (додатково до існуючих коштів дорожнього фонду), яких в минулому році гостро потребувала країна - тим самим влада показала справжнє відношення до людей, от і все.А наша УкрЗалізниця зі зношеними вагонами, рейковими шляхами - це як була бездона чорна дира, так і залишається при новій владі (яка вже керує 2.5 роки, між іншим). Зе-команда не може це зупинити? Не вірю.Раз згадував ковідні часи, то ще - а чому один високопоставлений пан так і не відповідає за бізнес на масках навесні 2020 року, які було вивезено.А держрезерви, які поїли миші.Та можно багато чого ще згадувати і n-ний раз занурюватися в навколо-політичний бардак - але сенсу в цьому особливого немає. Все одно системно майже нічого не змінюється , а якщо і змінюється, то такими темпами це буде ще дуууууже довго. Влада та політика як були особливим бізнесом, так і лишається. Доречі, пан йшов це все ламати.Фактів звинувачення звичайно у мене немає ("кінців" та 100% інформаторів зверху не маю, але все бачу-чую; десь звичайно підбрехують, але загальна картина така); так само як зе-команда не може (або не хоче) навести залізобетоних фактів проти своїх політичних опонентів.