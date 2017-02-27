фонд не превышаю
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:07
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЗРС в Китаї впала ще трохи.
При логістичній кризі та поточних цінах на фрахт ЗРС із Бразилії та України везти до Китаю не має жодного економічного сенсу. За 2 роки ця ситуація перетвориться на стрибок цін на ЗРС вгору, якого світ ще не бачив, бо не буде жодних іевестицій в розширення або підтримання виробництва, а гроші, зароблені на пікових цінах, підуть на дивіденти та досягнення вуглецевої нейтральності.
Для українського експорту випадаючі об'єми будуть заміщені на рекордну виручку від олії, шроту та олійних. Також нагадаю, що на експорт йде близько половини ЗРС, а в Китай - значно менше половини експорту.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:10
Добрий ранок. Чого це я маю вас засуджувати?
Це ваш вибір.
Зараз для мене в плані економіки нібито все більш менш нормально, але фактор газа буде дуже болючий, думаю ні в кого немає відповідей де брати газ без умовного реверса, а якщо Європа і дозволить трохи реально закачати, то ціна в 20 грн за куб точно не влаштує комунальне господарство.
Плюс загострення на фронті, хто його знає що там в ольгінців в кастрюлях, бо головами ті посудини в мене язик не повертається.
Якщо той потік омна 2 запустять, то можна буде робити диверсію на наших газогонах і відкрито нападати, транзит на зазід гарантовано, Європі буде пох. Вони люблять, як в 39-му році загравати зі злочинцями.
Так що я зараз рішуче вас не засуджую, навіть розумію, бо наша кришталева стабільність може луснути за добу дві. А скільки дає Овдп чи депозит? Практика показує що курс може подвоітись за дуже короткий термін у разі бойових дій.
Так що в нас зараз дуже багато але.
Я не можу сказати хто зараз більш правий, оптиміст чи обваліст.👀
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