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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8291829282938294

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 143
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
24%
34
27,00-27,50
46%
66
27,50-28,00
10%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:07

  hxbbgaf написав:
  kluychkooleg написав: Что-то и под 10-15% в гривне лежит.

Ну, это только в таких местах, где спокойно точно не будет.


фонд не превышаю
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЗРС в Китаї впала ще трохи.
https://www.reuters.com/article/idUSL4N2QJ0LD
The most-traded iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange, for January delivery, tumbled 5% to 643 yuan ($99.58) a tonne as of 0247 GMT. They had dived 12% so far this week.

Spot prices of iron ore with 62% iron content for delivery to China SH-CCN-IRNOR62 fell $4 to $115.5 a tonne on Thursday, according to SteelHome consultancy.

При логістичній кризі та поточних цінах на фрахт ЗРС із Бразилії та України везти до Китаю не має жодного економічного сенсу. За 2 роки ця ситуація перетвориться на стрибок цін на ЗРС вгору, якого світ ще не бачив, бо не буде жодних іевестицій в розширення або підтримання виробництва, а гроші, зароблені на пікових цінах, підуть на дивіденти та досягнення вуглецевої нейтральності.
Для українського експорту випадаючі об'єми будуть заміщені на рекордну виручку від олії, шроту та олійних. Також нагадаю, що на експорт йде близько половини ЗРС, а в Китай - значно менше половини експорту.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:10

  kluychkooleg написав:Пусть меня осудит somilitark, но я по старой доброй традиции покупаю доллар каждый месяц по 26,70 и ниже:
19.08.2021 - 26.68
14.09.2021 - 26.6695
Мне так спокойнее.
Ну и не на последниие, естественно. Что-то и под 10-15% в гривне лежит.

Добрий ранок. Чого це я маю вас засуджувати?
Це ваш вибір.
Зараз для мене в плані економіки нібито все більш менш нормально, але фактор газа буде дуже болючий, думаю ні в кого немає відповідей де брати газ без умовного реверса, а якщо Європа і дозволить трохи реально закачати, то ціна в 20 грн за куб точно не влаштує комунальне господарство.
Плюс загострення на фронті, хто його знає що там в ольгінців в кастрюлях, бо головами ті посудини в мене язик не повертається.
Якщо той потік омна 2 запустять, то можна буде робити диверсію на наших газогонах і відкрито нападати, транзит на зазід гарантовано, Європі буде пох. Вони люблять, як в 39-му році загравати зі злочинцями.
Так що я зараз рішуче вас не засуджую, навіть розумію, бо наша кришталева стабільність може луснути за добу дві. А скільки дає Овдп чи депозит? Практика показує що курс може подвоітись за дуже короткий термін у разі бойових дій.
Так що в нас зараз дуже багато але.
Я не можу сказати хто зараз більш правий, оптиміст чи обваліст.👀
somilitark
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