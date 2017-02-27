Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:10

kluychkooleg написав: Пусть меня осудит somilitark, но я по старой доброй традиции покупаю доллар каждый месяц по 26,70 и ниже:

19.08.2021 - 26.68

14.09.2021 - 26.6695

Мне так спокойнее.

Ну и не на последниие, естественно. Что-то и под 10-15% в гривне лежит. Пусть меня осудит somilitark, но я по старой доброй традиции покупаю доллар каждый месяц по 26,70 и ниже:19.08.2021 - 26.6814.09.2021 - 26.6695Мне так спокойнее.Ну и не на последниие, естественно. Что-то и под 10-15% в гривне лежит.

Добрий ранок. Чого це я маю вас засуджувати?Це ваш вибір.Зараз для мене в плані економіки нібито все більш менш нормально, але фактор газа буде дуже болючий, думаю ні в кого немає відповідей де брати газ без умовного реверса, а якщо Європа і дозволить трохи реально закачати, то ціна в 20 грн за куб точно не влаштує комунальне господарство.Плюс загострення на фронті, хто його знає що там в ольгінців в кастрюлях, бо головами ті посудини в мене язик не повертається називати.Якщо той потік омна 2 запустять, то можна буде робити диверсію на наших газогонах і відкрито нападати, транзит на захід гарантовано, Європі буде пох. Вони люблять, як в 39-му році загравати зі злочинцями.Так що я зараз рішуче вас не засуджую, навіть розумію, бо наша кришталева стабільність може луснути за добу дві. А скільки дає Овдп чи депозит? Практика показує що курс може подвоітись за дуже короткий термін у разі бойових дій.Так що в нас зараз дуже багато але.Я не можу сказати хто зараз більш правий, оптиміст чи обваліст.👀