фонд не превышаю. Держу на текущих. Снять-перевести могу в любой момент.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:07
фонд не превышаю. Держу на текущих. Снять-перевести могу в любой момент.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в П'ят 17 вер, 2021 09:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЗРС в Китаї впала ще трохи.
При логістичній кризі та поточних цінах на фрахт ЗРС із Бразилії та України везти до Китаю не має жодного економічного сенсу. За 2 роки ця ситуація перетвориться на стрибок цін на ЗРС вгору, якого світ ще не бачив, бо не буде жодних іевестицій в розширення або підтримання виробництва, а гроші, зароблені на пікових цінах, підуть на дивіденти та досягнення вуглецевої нейтральності.
Для українського експорту випадаючі об'єми будуть заміщені на рекордну виручку від олії, шроту та олійних. Також нагадаю, що на експорт йде близько половини ЗРС, а в Китай - значно менше половини експорту.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:10
Добрий ранок. Чого це я маю вас засуджувати?
Це ваш вибір.
Зараз для мене в плані економіки нібито все більш менш нормально, але фактор газа буде дуже болючий, думаю ні в кого немає відповідей де брати газ без умовного реверса, а якщо Європа і дозволить трохи реально закачати, то ціна в 20 грн за куб точно не влаштує комунальне господарство.
Плюс загострення на фронті, хто його знає що там в ольгінців в кастрюлях, бо головами ті посудини в мене язик не повертається називати.
Якщо той потік омна 2 запустять, то можна буде робити диверсію на наших газогонах і відкрито нападати, транзит на захід гарантовано, Європі буде пох. Вони люблять, як в 39-му році загравати зі злочинцями.
Так що я зараз рішуче вас не засуджую, навіть розумію, бо наша кришталева стабільність може луснути за добу дві. А скільки дає Овдп чи депозит? Практика показує що курс може подвоітись за дуже короткий термін у разі бойових дій.
Так що в нас зараз дуже багато але.
Я не можу сказати хто зараз більш правий, оптиміст чи обваліст.👀
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:32
Пока что-то идет не так. 26.72.
Но наш МБ может выкинуть любой фортель и резко побежать в другую сторону.
Посмотрим.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:57
анті - Denik
Цікаво, як блекаути в холодну і морозну зиму вплинуть на курс гривні
Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чого цього дятла дивитись, який ні в зуб ногою в енергетиці.
По-перше, запаси газового вугілля збільшилися на 110 тис.т. з 1 по 17 вересня.
По друге, вугільні ТЕС в Україні - це не основа генерації, а основа добового регулювання. А, якщо подивитись на прогноз погоди, - то похолодання, яке призведе по збільшення споживання електрики не передбачається, а передбачаються дощі, які поповнять водосховища ГЕС, збільшать виробіток ГЕС і зменшиться потреба ТЕС в регулюванні, що призведе до зростання темпів накопичення.
Я не думаю що десь у світі цієї зими будуть блекаути. Ринок електрогенерації вже пристосувався до майнінгу. Просто у всіх, крім України, Франції, Швеції та Норвегії (доля викопного палива дуже мала та забезпечується власним видобутком) електрика подорожчає електрика десь удвічі.
На курс це не вплине ніяк.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.09.2021.....................26,7178
Доллар прибавил 5 копеек.
МКГ*............7.2300............7.2162...........-0.19%
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно выросли на 4.5 копейки и взяли паузу. После 11, когда на рынке стали появляться основные игроки, приподнялись еще на копейку, развернулись и уверенно пошли вниз. До 12 успели опуститься на 3 копейки, но на этом не остановились.
В мире доллар с утра немного откатился после вчерашнего роста на притяжении всего дня. Сегодня у нас своя игра.
Справочный курс встретили котировками 26.7000 - 26.7200, что на 3.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах незначительно выросли. Большая часть существенных расходов казначейства ушла в суточные сертификаты и чуть-чуть в наличные.
В среду объем МБ уменьшился с 517.2 до 482.1 млн. Чистый спрос на пятерку меньше. Клиентские обороты увеличились. По общему объему спрос немного превышал предложение за счет большого количества форвардных покупок, а по оперативным сделкам предложение вырвалось вперед.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:48
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