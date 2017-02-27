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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 145
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
24%
35
27,00-27,50
46%
67
27,50-28,00
10%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:50

  Denik написав:..
Протягом півроку ці 2 фактори врешті-решт зіграють на стабільність чи зміцнення гривні.

вы переоцениваете значение урожая масличных на курс нац валюты. В натуральных деньгах это копейки, к тому же раскиданные на длинный период
Притом согласен, что общее удорожание коммодов и еды в частности играет существенно на сальдо торгового баланса.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:вы переоцениваете значение урожая масличных на курс нац валюты. В натуральных деньгах это копейки, к тому же раскиданные на длинный период
Притом согласен, что общее удорожание коммодов и еды в частности играет существенно на сальдо торгового баланса.

Я не переоцінюю. (2,8 млн.т. ріпаку + 3,5 млн.т сої + 17 млн.т. соняшнику) х 18 тис. грн. т. = 414 млрд. грн. - не копійки, з них 90% експортується. Навіть грошей для торгівлі цим об'ємом знадобиться багато. Додам що деяка вартість додається до цієї суми при переробці того ж соняшника.

МБ на моменті 26.66
Denik
 
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