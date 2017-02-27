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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:50
Denik написав:
..
Протягом півроку ці 2 фактори врешті-решт зіграють на стабільність чи зміцнення гривні.
вы переоцениваете значение урожая масличных на курс нац валюты. В натуральных деньгах это копейки, к тому же раскиданные на длинный период
Притом согласен, что общее удорожание коммодов и еды в частности играет существенно на сальдо торгового баланса.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:57
sequence написав:
вы переоцениваете значение урожая масличных на курс нац валюты. В натуральных деньгах это копейки, к тому же раскиданные на длинный период
Притом согласен, что общее удорожание коммодов и еды в частности играет существенно на сальдо торгового баланса.
Я не переоцінюю. (2,8 млн.т. ріпаку + 3,5 млн.т сої + 17 млн.т. соняшнику) х 18 тис. грн. т. = 414 млрд. грн. - не копійки
, з них 90% експортується. Навіть грошей для торгівлі цим об'ємом знадобиться багато. Додам що деяка вартість додається до цієї суми при переробці того ж соняшника.
МБ на моменті 26.66
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Denik
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