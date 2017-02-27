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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:57
sequence написав:
вы переоцениваете значение урожая масличных на курс нац валюты. В натуральных деньгах это копейки, к тому же раскиданные на длинный период
Притом согласен, что общее удорожание коммодов и еды в частности играет существенно на сальдо торгового баланса.
Я не переоцінюю. (2,8 млн.т. ріпаку + 3,5 млн.т сої + 17 млн.т. соняшнику) х 18 тис. грн. т. = 414 млрд. грн. - не копійки
, з них 90% експортується. Навіть грошей для торгівлі цим об'ємом знадобиться багато. Додам що деяка вартість додається до цієї суми при переробці того ж соняшника.
МБ на моменті 26.66
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Denik
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:11
Denik
так эти 414 млрд грн затем не помешает поделить на 12 месяцев - урожай то, чай, один за год собираем. Ну и сопоставьте с прочим экспортом
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sequence
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:17
sequence
Я б ділив на 10 місяців сезону. 1,4 млрд. доларів на місяць, це десь 22-23% від експорту - це багато і суттєво.
Гривневі ОВДП нерезидентів - це всього лише 93,8 млрд. грн або 23% від врожаю олійних.
Вийшли також дані по експорту зернових. На моменті 11,4 млн.т., та +9% до минулого року.
Востаннє редагувалось Denik
в П'ят 17 вер, 2021 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Denik
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:37
Yara and CF Industries (which earlier this week shut down two plants in the UK due also to high gas prices) are the world's largest nitrogen fertilizer producers. The cost of ammonia is going to soar, quite a lot. Just as the world is facing from high food prices.
Ойропейськи виробники добрив закривають виробництва через високу вартість газу...
Зрозуміло, що на ринку може виникнутити дефіцит добрив.
Це ж перемога для українських селян, добрива дорожче, менше куплять, менше витрять уешек, сильніша гривня...
Гривас на 25!!!
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change_pm
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:43
change_pm написав:
Це ж перемога для українських селян, добрива дорожче, менше куплять, менше витрять уешек, сильніша гривня...
Це скоріше проблема росіян в яких є 50 доларів на тону експортного мита та логістика коштує на 20 доларів дорожче, а ціни на добрива - світові...
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Denik
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:46
Denik написав: change_pm написав:
Це ж перемога для українських селян, добрива дорожче, менше куплять, менше витрять уешек, сильніша гривня...
Це скоріше проблема росіян в яких є 50 доларів на тону експортного мита та логістика коштує на 20 доларів дорожче, а ціни на добрива - світові...
А навіщо ти срізь згадуєш рашистів? Скрізь шукаєш руку путєна?
Мені на рашку взагалі пофіг, проблема, що ми з ними сусіди, не пощастило (((
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change_pm
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:47
Denik написав:sequence
Я б ділив на 10 місяців сезону. 1,4 млрд. доларів на місяць, це десь 22-23% від експорту - це багато і суттєво.
Гривневі ОВДП нерезидентів - це всього лише 93,8 млрд. грн або 23% від врожаю олійних.
вы меня не правильно поняли. Ярд зелени в месяц на рипаках и производных - это совсем неплохо, разумеется, из 5 ярдов общего товарного экспорта. Но примерно такие же объемы совсем небесплатно уходили и ранее. То есть, я имею в виду, что цифры прироста к предыдущим периода, ИМХО, не такие и значительные, чтобы давить на курс вниз. Вот и все. В основном, укрепляж идет за счет удорожания всего экспорта, в том числе рипаков. Не будем забывать, что импорт тоже не подешевел, но из-за сильного удорожания стал просто недоступный людям. ИМХО, в этом году торговый баланс сведем в ноль даже без заробитчан и ойти
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sequence
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:54
Denik написав:
...
Це скоріше проблема росіян в яких є 50 доларів на тону експортного мита та логістика коштує на 20 доларів дорожче, а ціни на добрива - світові...
нам бы такие проблемы...
У них есть экспортная пошлина (остается в стране) и дешевый популярный продукт, бо газ для промышленности стоит 70 баксов (ИМХО, в прошлом году 60 стоил точно, вроде трохи подорожал). Газ - это основное сырье для удобрений
Для нас же, получить на входе дорогие удобрения, дорогую соляру и высокую себестоимость урожая на выходе - вариант так себе
ну да посмотрим. Кушать хочется всем и всегда
Востаннє редагувалось sequence
в П'ят 17 вер, 2021 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:56
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................17.09.2021...........20.09.2021
дата розрахунку................16.09.2021............17.09.2021
Євро...................................31,37.....................31,4626...+0.3%
Долар США........................26,6672.................26,7028...+0.13%
После полудня гривна отыграла 1.5 копейки.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно выросли на 4.5 копейки и взяли паузу. После 11, когда на рынке стали появляться основные игроки, приподнялись еще на копейку, развернулись и уверенно пошли вниз. До 12 успели опуститься на 3 копейки, но на этом не остановились.
В мире доллар с утра немного откатился после вчерашнего роста на притяжении всего дня. Сегодня у нас своя игра.
Справочный курс встретили котировками 26.7000 - 26.7200, что на 3.5 копейки выше открытия.
После 12 опустились еще на 3 копейки и достаточно рано ушли на обед. После затянувшегося обеда опустились на 1.5 копейки и больше никуда не пошли. Несмотря на традиционное для пятницы раннее падение оборотов, НБУ после обеда удалось выполнить план по пополнению закромов.
В мире доллар после полудня стабилизировался.
Официальный курс встретили котировками 26.6550 - 26.6750. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 28.1127 (-0) -141
2019 - 24.7645 (-1) +194
2018 - 28.1268 (-3)
2017 - 26.2244 (+6)
Т.к. интервенции на этой неделе выглядят достаточно прозрачными, рискну огласить итоги до опубликования официальной статистики. Если в статистике появятся сюрпризы, придется повторить.
За прошедшую неделю НБУ выкупил на МБ $20 млн. Предположительно, все методом лучшей цены.
Покупки осуществлялись по 5 млн. каждый день, кроме четверга.
Чистая покупка с начала года составила $1442,20 млн.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:27
change_pm написав:
Yara and CF Industries (which earlier this week shut down two plants in the UK due also to high gas prices) are the world's largest nitrogen fertilizer producers. The cost of ammonia is going to soar, quite a lot. Just as the world is facing from high food prices.
Ойропейськи виробники добрив закривають виробництва через високу вартість газу...
Зрозуміло, що на ринку може виникнутити дефіцит добрив.
Це ж перемога для українських селян, добрива дорожче, менше куплять, менше витрять уешек, сильніша гривня...
Гривас на 25!!!
В Украине крупнейший производитель плитки, задул две печки, сократив производство вдвое, потому что с газом по 31к не поработаешь...
Кстати он также крупный экспортер
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