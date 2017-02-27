Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:02

viy написав: В Украине крупнейший производитель плитки, задул две печки, сократив производство вдвое, потому что с газом по 31к не поработаешь...

Кстати он также крупный экспортер В Украине крупнейший производитель плитки, задул две печки, сократив производство вдвое, потому что с газом по 31к не поработаешь...Кстати он также крупный экспортер

Ви звичайно відповіли на провокаційне "твердження" троля, який тільки і намагається якось моканути саму ідею незалежної і соборної України.Але на мою думку, то пані меркель підсунула свиню можна сказати всьому свту, відмовившись від АЕС і дешевої електроенергії, тому що вони попит зсунули в бік природнього газу.По всьому світу будуть чухати репу як відмовитись від газу і перейти на щось більш дешеве. В багатьох випадках зріджений скраплений газ замінить метан(пропан-бутан замість метана). Тобто згодом попит на метан впаде і спрацюють закони ринка, немає попиту, впаде і ціна.Ваші виробники трохи прибрехують.Вони звичайно в шоці в ціни на газ, але думаю вони прийняли рішення про скорочення виробництва трохи по іншим причинам.А саме: 1. зрозуміти рентабельність, якщо ціна на газ не впаде. Тобто теоретичну можливість нічого не робити і не намагатись щось змінити.2. Розпродати склад, тим паче зараз сезон активних будівельних робіт закінчується, свого роду наступає не сезон в їх діяльності. Тобто під реальною ситуацією здорощення газу, можливо продати неліквіди переляканим покупцям, які думають, що товару їм не вистачить.3. Дадуть команду технологам терміново вивчити можливість використовувати в якості палива щось інше.4.Можливо під прикриттям дорогого газа будуть намагатись якось кинути робітників чи постачальників, мол бачите яка ситуація, ми тут майже банкроти, так що потерпіть будь ласка наші неподобства.А експорт вони точно не втратять, ринку збуту то святе, адекватні виробники часто і в мінус працюють, тільки бі триматись на ринку чи захопити його, зрозуміло, що наймовірніше рентабельність дозволяє купувати газ і по 51 000, але як казав ДС, в людей горе, вони хочуть поторгуватися. Тобто заробити на ситуації і вибити сльозу в тих хто їм вірить, чи залежить.По курсу. Думаю сьогоднішній курс всіх влаштовує. Боковик, а НБУ с держбанками гоняють оленів на три ковійки то вниз, то догори