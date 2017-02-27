крупнейший, после открытия новых линий в Калиновке - Эпицентр. Ничего они не задували
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:34
Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кроме того, что цены на агропродукцию растут, так еще и по стране активно развивается аграрная инфраструктура, вкладываются миллиарды долларов в строительство всяких элеваторов и всего что нужно для масштабного экспорта продукции. Средняя зарплата уже в 2025 году будет $1000.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:02
Ви звичайно відповіли на провокаційне "твердження" троля, який тільки і намагається якось моканути саму ідею незалежної і соборної України.
Але на мою думку, то пані меркель підсунула свиню можна сказати всьому свту, відмовившись від АЕС і дешевої електроенергії, тому що вони попит зсунули в бік природнього газу.
По всьому світу будуть чухати репу як відмовитись від газу і перейти на щось більш дешеве. В багатьох випадках зріджений скраплений газ замінить метан(пропан-бутан замість метана). Тобто згодом попит на метан впаде і спрацюють закони ринка, немає попиту, впаде і ціна.
Ваші виробники трохи прибрехують.
Вони звичайно в шоці в ціни на газ, але думаю вони прийняли рішення про скорочення виробництва трохи по іншим причинам.
А саме: 1. зрозуміти рентабельність, якщо ціна на газ не впаде. Тобто теоретичну можливість нічого не робити і не намагатись щось змінити.
2. Розпродати склад, тим паче зараз сезон активних будівельних робіт закінчується, свого роду наступає не сезон в їх діяльності. Тобто під реальною ситуацією здорощення газу, можливо продати неліквіди переляканим покупцям, які думають, що товару їм не вистачить.
3. Дадуть команду технологам терміново вивчити можливість використовувати в якості палива щось інше.
4.Можливо під прикриттям дорогого газа будуть намагатись якось кинути робітників чи постачальників, мол бачите яка ситуація, ми тут майже банкроти, так що потерпіть будь ласка наші неподобства.
А експорт вони точно не втратять, ринку збуту то святе, адекватні виробники часто і в мінус працюють, тільки бі триматись на ринку чи захопити його, зрозуміло, що наймовірніше рентабельність дозволяє купувати газ і по 51 000, але як казав ДС, в людей горе, вони хочуть поторгуватися. Тобто заробити на ситуації і вибити сльозу в тих хто їм вірить, чи залежить.
По курсу. Думаю сьогоднішній курс всіх влаштовує. Боковик, а НБУ с держбанками гоняють оленів на три ковійки то вниз, то догори
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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