Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:26

Как и все дни этой недели – пятница на валютном межбанке прошла в противостоянии курсовых интересов крупных игроков. Особого прогресса не добились ни покупатели, ни продавцы.



За день доллар подешевел на 1 копейку – с 26,675/26,695 до 26,665/26,685 гривен, а курс евро упал на 6 копеек – с 31,40/31,43 до 31,34/31,37 гривен.



Евровалюта подешевела сугубо из-за снижения котировок евро относительно доллара на международных площадках и соответствующего пересчета курса евро относительно гривны через пары евро/доллар и доллар/гривна.



Интересно, что Нацбанк сегодня выходил на торги со своими $ 5 млн не с утра, как обычно, а после обеда и покупал валюту по 26,665 гривен в тот момент, когда это уже особо не влияло на курсообразование и поведение всего рынка. Из этого участники межбанка сделали вывод, что регулятор закрыл кого-то из госкорпораций и госбанков, чтобы те особо “не баламутили” рынок в конце сессии.



Перекосы по спросу и предложению сегодня на межбанке шли определенными волнами, на что очень чутко и реагировали котировки. В самом начале сессии спрос на валюту превышал предложение и котировки плавно выросли с утренних 26,675/26,695 до 26,72/26,74 гривен к 11 часам, но затем пошла волна распродаж валюты крупными продавцами и к 12 часам доллар просел до 26,705/26,725 гривен и до 26,67/26,69 к обеду.



После обеда доллар просел до 26,655/26,675 гривен, но выход Нацбанка с покупкой $5 млн по 26,665 – прекратил этот процесс. В итоге, котировки к 16 часам находились на отметке 26,66/26,68 гривен, а затем окончательно замерли на уровне 26,665/26,685 к концу сессии.

Главные события 17 сентября на валютном рынке:



Доллар подешевел на 1 копейку — с утренних 26,675/26,695 гривен до 26,665/26,685 гривен к концу сессии.



Нацбанк выходил сегодня на межбанк и купил $5 млн по 26,665 гривен.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,7178 гривен за доллар, а официальный курс на 20 сентября 2021 года установлен на уровне 26,7028 гривен за доллар.