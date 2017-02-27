крупнейший, после открытия новых линий в Калиновке - Эпицентр. Ничего они не задували
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:34
Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кроме того, что цены на агропродукцию растут, так еще и по стране активно развивается аграрная инфраструктура, вкладываются миллиарды долларов в строительство всяких элеваторов и всего что нужно для масштабного экспорта продукции. Средняя зарплата уже в 2025 году будет $1000.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:02
Ви звичайно відповіли на провокаційне "твердження" троля, який тільки і намагається якось моканути саму ідею незалежної і соборної України.
Але на мою думку, то пані меркель підсунула свиню можна сказати всьому свту, відмовившись від АЕС і дешевої електроенергії, тому що вони попит зсунули в бік природнього газу.
По всьому світу будуть чухати репу як відмовитись від газу і перейти на щось більш дешеве. В багатьох випадках зріджений скраплений газ замінить метан(пропан-бутан замість метана). Тобто згодом попит на метан впаде і спрацюють закони ринка, немає попиту, впаде і ціна.
Ваші виробники трохи прибрехують.
Вони звичайно в шоці в ціни на газ, але думаю вони прийняли рішення про скорочення виробництва трохи по іншим причинам.
А саме: 1. зрозуміти рентабельність, якщо ціна на газ не впаде. Тобто теоретичну можливість нічого не робити і не намагатись щось змінити.
2. Розпродати склад, тим паче зараз сезон активних будівельних робіт закінчується, свого роду наступає не сезон в їх діяльності. Тобто під реальною ситуацією здорощення газу, можливо продати неліквіди переляканим покупцям, які думають, що товару їм не вистачить.
3. Дадуть команду технологам терміново вивчити можливість використовувати в якості палива щось інше.
4.Можливо під прикриттям дорогого газа будуть намагатись якось кинути робітників чи постачальників, мол бачите яка ситуація, ми тут майже банкроти, так що потерпіть будь ласка наші неподобства.
А експорт вони точно не втратять, ринку збуту то святе, адекватні виробники часто і в мінус працюють, тільки бі триматись на ринку чи захопити його, зрозуміло, що наймовірніше рентабельність дозволяє купувати газ і по 51 000, але як казав ДС, в людей горе, вони хочуть поторгуватися. Тобто заробити на ситуації і вибити сльозу в тих хто їм вірить, чи залежить.
По курсу. Думаю сьогоднішній курс всіх влаштовує. Боковик, а НБУ с держбанками гоняють оленів на три ковійки то вниз, то догори
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:26
Конец недели на межбанке: что происходило с курсом $ и €
Как и все дни этой недели – пятница на валютном межбанке прошла в противостоянии курсовых интересов крупных игроков. Особого прогресса не добились ни покупатели, ни продавцы.
За день доллар подешевел на 1 копейку – с 26,675/26,695 до 26,665/26,685 гривен, а курс евро упал на 6 копеек – с 31,40/31,43 до 31,34/31,37 гривен.
Евровалюта подешевела сугубо из-за снижения котировок евро относительно доллара на международных площадках и соответствующего пересчета курса евро относительно гривны через пары евро/доллар и доллар/гривна.
Интересно, что Нацбанк сегодня выходил на торги со своими $ 5 млн не с утра, как обычно, а после обеда и покупал валюту по 26,665 гривен в тот момент, когда это уже особо не влияло на курсообразование и поведение всего рынка. Из этого участники межбанка сделали вывод, что регулятор закрыл кого-то из госкорпораций и госбанков, чтобы те особо “не баламутили” рынок в конце сессии.
Перекосы по спросу и предложению сегодня на межбанке шли определенными волнами, на что очень чутко и реагировали котировки. В самом начале сессии спрос на валюту превышал предложение и котировки плавно выросли с утренних 26,675/26,695 до 26,72/26,74 гривен к 11 часам, но затем пошла волна распродаж валюты крупными продавцами и к 12 часам доллар просел до 26,705/26,725 гривен и до 26,67/26,69 к обеду.
После обеда доллар просел до 26,655/26,675 гривен, но выход Нацбанка с покупкой $5 млн по 26,665 – прекратил этот процесс. В итоге, котировки к 16 часам находились на отметке 26,66/26,68 гривен, а затем окончательно замерли на уровне 26,665/26,685 к концу сессии.
Главные события 17 сентября на валютном рынке:
Доллар подешевел на 1 копейку — с утренних 26,675/26,695 гривен до 26,665/26,685 гривен к концу сессии.
Нацбанк выходил сегодня на межбанк и купил $5 млн по 26,665 гривен.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,7178 гривен за доллар, а официальный курс на 20 сентября 2021 года установлен на уровне 26,7028 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Таких об'ємів, помножених на такі ціни як зараз або в середині минулого сезону в історії ще не було.
меркель зробила значно гірше. В купі з відмовою від АЕС німецький бізнес просунув в Росію та Китай ідеї та технології дешевого видобутку вугілля відкритим способом та будівництво вугільних та газових ТЕС з очищенням від всього окрім СО2. В результаті, коли влада Росії та Політбюро Китаю розбереться в чому проблема, буде вже пізно. Кріпта грає в цьому теж не останню роль.
Зараз і Німеччина, і Росія, і Китай змушені спалювати величезні обсяги викопного палива, викидаючи при цьому 1,5 млрд. т., 2 млрд.т та 15 млрд.т. СО2 на рік відповідно. Якщо вони це не робитимуть - то сидітимуть в блекауті без транспорту. Якщо робитимуть - світ потеплшаіє на +2-+3 і це вже зачепить проблему продовольчої безпеки Китаю (нагадаю про сільгоспземлі, занедбані кар'єрами).
Виграють при цьому країни більш-менш забезпечені власною енергетикою та які зможуть заробити на експорті продовольства (бажано маючи можливості для меліорації) - США, Франція, Бразилія, Аргентина, Україна...
Востаннє редагувалось Denik в П'ят 17 вер, 2021 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:07
Урожайность подсолнечника в 2019-м - 2,13 т/га. Пока идем ниже (2,12). В целом урожайность качественно превосходит прошлогоднюю и умеренно - позапрошлогоднюю
Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:12
А что, уборочная 2021 года уже закончилась ?
что ты делаешь какие-то выводы
Агротехника активно собирает урожай.
И сейчас активная фаза сбора подсолнечника
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