дик, власник
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:49
Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:59
Я дуже Вам раджу знизити тон на пів октави
Саме це я і зазначив, відповідаючи на коментар щодо врожайності - про площі посівів не було жодного слова!
Ви переплутали врожайність (питомий показник) із врожаєм (абсолютним показником)
Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я не переплутав врожайність з врожаєм. Я просто подивився на рядок з врожайністю 2018 р. 21,2 це +7% від 2018 і +5% від 2019.
Загалом до 2019 року є +5% (поки що) врожайності, +12% посівних площ та +60-70% ціни.
Вкупі це дасть х2 валютної виручки у порівнянні із 2019. Нагадати як тоді падав курс долара?
Все одне соняшник - то маячня. Найцікавіше - це то що відбувається в енергетиці Китаю. Булька надулась дуже велика...
Може вибухнути у будь-який момент - тоді мало нікому не буде...
viewtopic.php?p=5299377#p5299377
Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тривалий період часу МБ і готівка збалансовані між 26,6 і 27, фактично. Це враховуючи всі-всі вагомі фундаментальні чинники: торгбаланс, вихід нерезидентів з ОВДП і тд. Вивести курс з цього боковика може тільки якийсь вагомий додатковий чинник. Абсолютно не впевнений, що металурги чи (і) аграрії експортними надходженнями зможуть спричинити суттєвіше зміцнення грн, адже збільшення їх прибутків стимулює збільшення ними ж імпорту матеріалів, обладнання, технологій і тд.
А от проти нацвалюти можуть зіграти виплати по обслуговуванню та погашенню ОВДП. Вкажу найвагоміші суми по датах (все що менше 1 млрд грн до уваги не беру):
29 вересня 13,2 млрд грн
21 жовтня 673 млн дол
27 жовтня 13,3 млрд грн
4 листопада 217 млн євро
10 листопада 7,6 млрд грн
17 листопада 13,8 млрд грн
24 листопада 4,7 млрд грн
1 грудня 13,6 млрд грн
15 грудня 2 млрд грн
16 грудня 584 млн дол
Не відкидаю варіанту, що через ці виплати з 20-х чисел жовтня можемо наблизитися до 27,5. Пробиття цього рівня буде не простим але імовірним, підозрюю, після 20 чисел листопада...
П.С. Вельми перепрошую, що не про кукурудзу, соняшник, пенсії, відємний приріст населення, "закриті" заводи...
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