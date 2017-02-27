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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8292829382948295

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 145
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
9
26,50-27,00
24%
35
27,00-27,50
46%
67
27,50-28,00
10%
15
28,00-28,50
5%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
5
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:49

  Patrick написав:
  Мизантрóп написав:Когда-то начал с нуля.И в этом очень помогло казино

Казино помогло до.. или после? Просто так спрашиваю, если что ))

дик, власник
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:59

  Denik написав:Я дуже Вам раджу навчитися читати уважно


Я дуже Вам раджу знизити тон на пів октави


  Denik написав:Зараз маємо - https://minagro.gov.ua/ua/map
Зображення
На 6 вересня 2021 року врожайність була 20,2 ц.га в 2019 і 19,8 - у 2018. з площі 960-970 тис. га.


Саме це я і зазначив, відповідаючи на коментар щодо врожайності - про площі посівів не було жодного слова!

  Denik написав:Врожайність соняшника на 7% більша за 2019 рік на тому самому етапі збирання


Ви переплутали врожайність (питомий показник) із врожаєм (абсолютним показником)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Ви переплутали врожайність (питомий показник) із врожаєм (абсолютним показником)

Я не переплутав врожайність з врожаєм. Я просто подивився на рядок з врожайністю 2018 р. 21,2 це +7% від 2018 і +5% від 2019. https://www.apk-inform.com/ru/harvest/1503751
Загалом до 2019 року є +5% (поки що) врожайності, +12% посівних площ та +60-70% ціни.
Вкупі це дасть х2 валютної виручки у порівнянні із 2019. Нагадати як тоді падав курс долара?

Все одне соняшник - то маячня. Найцікавіше - це то що відбувається в енергетиці Китаю. Булька надулась дуже велика...
Може вибухнути у будь-який момент - тоді мало нікому не буде...
viewtopic.php?p=5299377#p5299377
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тривалий період часу МБ і готівка збалансовані між 26,6 і 27, фактично. Це враховуючи всі-всі вагомі фундаментальні чинники: торгбаланс, вихід нерезидентів з ОВДП і тд. Вивести курс з цього боковика може тільки якийсь вагомий додатковий чинник. Абсолютно не впевнений, що металурги чи (і) аграрії експортними надходженнями зможуть спричинити суттєвіше зміцнення грн, адже збільшення їх прибутків стимулює збільшення ними ж імпорту матеріалів, обладнання, технологій і тд.
А от проти нацвалюти можуть зіграти виплати по обслуговуванню та погашенню ОВДП. Вкажу найвагоміші суми по датах (все що менше 1 млрд грн до уваги не беру):
29 вересня 13,2 млрд грн
21 жовтня 673 млн дол
27 жовтня 13,3 млрд грн
4 листопада 217 млн євро
10 листопада 7,6 млрд грн
17 листопада 13,8 млрд грн
24 листопада 4,7 млрд грн
1 грудня 13,6 млрд грн
15 грудня 2 млрд грн
16 грудня 584 млн дол
Не відкидаю варіанту, що через ці виплати з 20-х чисел жовтня можемо наблизитися до 27,5. Пробиття цього рівня буде не простим але імовірним, підозрюю, після 20 чисел листопада...
П.С. Вельми перепрошую, що не про кукурудзу, соняшник, пенсії, відємний приріст населення, "закриті" заводи...
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:П.С. Вельми перепрошую, що не про кукурудзу, соняшник, пенсії, відємний приріст населення, "закриті" заводи...

ОВДП вже обговорювали з цим самим результатом.
  Denik написав:графік погашень ОВДП без купонів

Зображення
Судячи з графіку можна зробити припущення про підскок курсу на фоні підвищення ліквідності від виплат по повернення ПДВ та виплат по ОВДП наприкінці вересня, наприкінці жовтня, на початку грудня та на початку січня. Виплата 17 листопада буде компенсована сплатами податку на прибуток.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:38

Denik Упс, пардоньте. Не маю часу читати все що пишеться, є й інші справи. Мабуть, добре, що не тільки я так думаю, значить щось в тому є... Всім гарних вихідних.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:39

Denik
В 2019 курс в основном падал из за массового захода нерезов в овгз.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:44

  Denik написав:Виграють при цьому країни більш-менш забезпечені власною енергетикою та які зможуть заробити на експорті продовольства (бажано маючи можливості для меліорації) - США, Франція, Бразилія, Аргентина, Україна...

С собственной энергетикой сейчас скорее менее-более, ее похерили.
Что именно выиграет Украина находясь в подобном ряде стран и в каком векторе материализуется это благо для живущих здесь украинцев?
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:02

  ruvex написав:
  Denik написав:Виграють при цьому країни більш-менш забезпечені власною енергетикою та які зможуть заробити на експорті продовольства (бажано маючи можливості для меліорації) - США, Франція, Бразилія, Аргентина, Україна...

С собственной энергетикой сейчас скорее менее-более, ее похерили.
Что именно выиграет Украина находясь в подобном ряде стран и в каком векторе материализуется это благо для живущих здесь украинцев?

К новому году это все материализуется в сверхприбыли для Украины (с): Олейна по 100 грн, яйца 10 шт - по 50 грн., цукор - по 50 грн/кг.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:10

  BIGor написав:
  ruvex написав:
  Denik написав:Виграють при цьому країни більш-менш забезпечені власною енергетикою та які зможуть заробити на експорті продовольства (бажано маючи можливості для меліорації) - США, Франція, Бразилія, Аргентина, Україна...

С собственной энергетикой сейчас скорее менее-более, ее похерили.
Что именно выиграет Украина находясь в подобном ряде стран и в каком векторе материализуется это благо для живущих здесь украинцев?

К новому году это все материализуется в сверхприбыли для Украины (с): Олейна по 100 грн, яйца 10 шт - по 50 грн., цукор - по 50 грн/кг.

Штуцер же не зря отпечатали загодя.
...но хотелось бы послушать начальника транспортного цеха.
ruvex
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